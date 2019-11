[Faut y aller] Le 1er Salon du Livre de Tours à l’Opéra avec quelques stars de l’édition

C’est le 23 novembre.

Il y a encore peu de temps, deux événements rythmaient l’agenda littéraire tourangeau : Le Chapiteau du Livre de Saint-Cyr-sur-Loire au printemps, et La Forêt des Livres de Chanceaux-près-Loches à la fin de l’été. Ils ont en commun d’avoir subitement disparu mais d’avoir réussi à se réincarner.

Après la mort de Gonzague-Saint-Bris, La Forêt des Livres est devenue Les Ecrivains chez Gonzague, toujours organisé dans le Lochois fin août. Les changements sont plus profonds pour le Chapiteau du Livre qui change de nom, migre de St-Cyr vers Tours et du printemps vers l’automne. En revanche Monique Lefaucheur est toujours à la barre, plus que jamais motivée pour diffuser son amour de la littérature au plus grand nombre.

Monique Lefaucheur c’est la présidente de l’association Livres en Loire (130 membres, et une trentaine de bénévoles actifs). On lui doit notamment la Dictée de Tours pour Tous, une dictée super difficile dont la prochaine édition est prévue le 18 janvier 2020. Elle organise également des conférences littéraires et un salon du livre pour auteurs locaux à Azay-le-Rideau (une nouveauté 2019 reconduite les 16 et 17 mai 2020). Grâce à des contacts fidèles noués au fil du temps dans les maisons d’édition, elle relance un salon du livre généraliste dans l’agglomération tourangelle et invite avec son équipe une trentaine d’auteurs dans le cadre prestigieux de l’Opéra de Tours samedi 23 novembre de 10h30 à 19h. Ce sera totalement gratuit.

Pendant cette journée, on pourra rencontrer des auteurs jeunesse dans le hall du monument, puis le reste des écrivaines et écrivains au 1er étage. En poussant les portes de la salle de spectacle, il sera possible d’assister à des rencontres ou à une lecture à deux voix sur la grande scène. 5 000 personnes sont attendues.

Et alors, qui vient ?

Jean-Marie Rouart de l’Académie Française

Lorraine Fouchet

Alexis Michalik (l’auteur de la pièce à succès Edmond qui sort son 1 er roman Loin)

roman Loin) Fanny Joly

Pierre Rochefort

Maud Tabachnik

Patrice Duhamel

Sophie Fontanel

Laurent Romejko

Katherine Pancol

Loulou Robert

La liste complète ici http://livresenloire.com/auteurs.html

Ce ne sont pas les 250 auteurs du Chapiteau du Livre (dont 80 de notoriété nationale) mais tout de même un beau rassemblement de plumes populaires à un mois des fêtes de fin d’année, ce qui peut donner envie d’offrir des ouvrages dédicacés. Si le succès est au rendez-vous, il y a de quoi parier que l’événement pourrait prendre de l’ampleur dans les années à venir. Ce sera enfin l’occasion de remettre le prix Honoré de Balzac déterminé parmi 6 livres sortis récemment et fidèles à l’esprit de La Comédie Humaine, la grande œuvre de l’auteur tourangeau né Rue Nationale en 1899.

Olivier Collet