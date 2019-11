Concours de beauté pour chèvres, spectacle équestre, record de rillettes : ce qui vous attend à Ferme Expo 2019

Le Parc Expo de Tours se transforme en exploitation agricole géante ce week-end.

C’est notre salon de l’agriculture à nous, la plus grande ferme d’Indre-et-Loire, un endroit d’où l’on peut repartir avec de bons produits à manger tout de suite ou à conserver dans les placards. Voici revenu Ferme Expo le temps d’un week-end au Parc Expo de Tours à partir de ce vendredi 15 novembre, et jusqu’à dimanche 17. Entre 30 et 40 000 personnes sont attendues (dont 2 000 écoliers vendredi).

Comme à Paris, l’événement a sa mascotte. Comme à Paris c’est une vache. Et elle a un nom rigolo : Gourmande. C’est la bête d’un duo d’éleveurs qui s’est récemment installé à Sonzay, dans le nord du département. Laurent et Maurice Kuipers sont frères et ils transforment eux-mêmes le lait de leur vache en fromage. Ils seront aux côtés de 300 éleveurs et entreprises. 1 millier d’animaux feront également le déplacement : veaux, vaches, moutons, chèvres, chevaux, ânes, dindes, poules, chiens, poissons…

Etendu sur 3 hectares, Ferme Expo est un salon grand public c’est aussi un rendez-vous professionnel avec ses différents concours (une dizaine), par exemple pour les chevaux et – pour la première fois – un concours de beauté dédié aux chèvres. Un nouveau prix sera également remis vendredi soir : le Trophée des Territoires Tours Loire Valley pour récompenser des initiatives innovantes. A Ferme Expo on peut au passage trouver du travail, puisqu’un espace emploi sera spécialement aménagé sur place.

Pour manger, direction le village gastronomique qui sert aussi pour la Foire de mai avec des formules plat-dessert-boisson à 8€ à base de produits locaux… Ou alors passez samedi matin entre 10h et midi quand les boulangers et charcutiers d’Indre-et-Loire tenteront de battre – ensemble – le record du monde du plus long sandwich de rillettes. Pour l’instant, la Sarthe a le trophée avec un « en-cas » de 72m (aux rillettes du Mans). L’objectif des Tourangeaux est de faire au moins 74m (2x37 en clin d’œil à notre département) et bien sûr, eux, ils utiliseront des rillettes de Tours !

Vous avez encore faim ? Dimanche Ferme Expo accueille le concours du meilleur éclair au chocolat tourangeau. Mentionnons aussi un concours autour du foie gras et un autre pour l’agneau.

Si vous voulez en prendre plein les yeux, venez sur l’événement samedi à partir de 18h pour un grand spectacle équestre proposé par le Conseil Equin de la région Centre-Val de Loire. Notez bien que l’entrée est à 5€, et qu’une navette bus relie la gare de Tours et le Parc Expo tout au long du week-end. Les portes ouvriront chaque jour à 9h30, pour fermer à 19h vendredi, 20h samedi et 18h dimanche. Les enfants de moins de 12 ans pourront entrer gratuitement.