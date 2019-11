EN IMAGES : La réussite du 1er tournoi international de taekwondo de Tours

Avec plusieurs médailles tourangelles.

C’est une belle vitrine pour le taekwondo local : le 10 novembre, l’Académie Taekwondo Tours Métropole a pris ses quartiers au gymnase Choiseul de Tours Nord pour une longue journée de compétition qui s’est terminée tard dans la nuit. Et pas n’importe quelle épreuve : son premier tournoi d’ampleur internationale avec un total de 23 clubs invités, dont des représentants africains venus du Gabon ou de Côte d’Ivoire.

Cette journée a montré les ambitions de l’ATTM qui compte bien renouveler l’expérience chaque année. Sur 214 participantes et participants, on a compte une trentaine de licencié.e.s du club… avec des résultats : 4 médailles dont deux en or.

Nous vous proposons quelques images de cette journée via le reportage photo de Pascal Montagne :