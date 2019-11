Evitez le Boulevard Churchill à Tours : il y a un gros trou dans le sens est-ouest

Le trafic est perturbé.

Si vous avez l'habitude de circuler entre le carrefour de Verdun, le Pont Saint-Sauveur et l'entrée du périphérique de Tours vous allez devoir changer de trajet... Depuis ce mardi en fin d'après-midi, la circulation est bien perturbée dans ce secteur à cause d'un trou sur la route, apparu à priori en raison d'une fuite dans le sous-sol.

La police de Tours indique que la circulation est coupée dans le sens est-ouest mais elle est maintenue dans l'autre sens, en direction du carrefour de Verdun. La situation pourrait durer un moment : d'après la NR des travaux sont programmés ce mercredi afin d'identifier précisément le problème et de le régler. Son origine pourrait être liée à l'enchaînement de journées pluvieuses ces dernières semaines. Des engins de chantier étaient déjà présents sur place ce 12 novembre à la nuit tombée.

Pour éviter le secteur, vous pouvez passer par les Deux-Lions et rejoindre le périphérique via la Route de Savonnières, ou alors contourner la zone par le quartier Febvotte et le secteur Giraudeau. La circulation est normale entre le rond-point Saint-Sauveur et le périphérique.