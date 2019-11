[Photo du jour] J-10 avant l’ouverture du Marché de Noël de Tours

Les préparatifs continuent...

Dans certains coins de France il faut attendre le 8 décembre avant l’illumination des décorations de Noël dans les rues. A Tours, c’est beaucoup plus tôt : cette année, le centre-ville et les différents quartiers prendront leurs couleurs de fête à la tombée de la nuit le 22 novembre. Chaque année, ce coup d’envoi a lieu un vendredi soir avec l’illumination symbolique du grand sapin de la Place Jean Jaurès, un conifère que la ville va couper dans un jardin (elle a d’ailleurs lancé un appel aux dons il y a plusieurs semaines, et l’arbre ne devrait plus tarder à arriver devant l’Hôtel de Ville pour y être préparé).



En plus des illuminations - souvent renouvelées en centre-ville, et qui varient d’une année sur l’autre dans les quartiers même si plusieurs motifs restent inchangés - il y a le Marché de Noël sur le mail du Boulevard Heurteloup et la Place du Général Leclerc face à la gare. Les chalets sont installés et ouvriront également le 22 novembre. Après une saison 2018 perturbée par les manifestations des Gilets Jaunes (plusieurs fermetures du marché lors des débordements et des jours avec peu de fréquentation) les commerçants locaux, régionaux ou nationaux espèrent de meilleures affaires. Bien sûr il y aura comme chaque année l’élection du stand le mieux décoré, le manège face au Vinci, les stands de vin chaud... D’ailleurs des stands de gourmandises feront une fois de plus leur apparition Rue Nationale ou Place Jean Jaurès.



Enfin, cette année encore, la Patinoire de Noël animera la Place Anatole France pendant toute la période des fêtes avec sa grande étendue de glace. L’ouverture est également prévue le 22 novembre. S’il fait toujours aussi froid à ce moment-là, on ne pourra pas rêver meilleur lancement...