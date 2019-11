[Article collaboratif] Qui recrute cet automne en Touraine ?

Des besoins dans plusieurs secteurs...

Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire. Initiée en avril, cette démarche a rencontré un franc succès : nous la renouvelons donc avant les fêtes de fin d'année, période faste pour les recrutements, notamment dans le commerce.

Vous recrutez pour un commerce, une usine, un restaurant, une exploitation agricole ? Faites-le savoir ! Envoyez-nous simplement votre offre résumée en un ou deux paragraphes avec un contact de candidature par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Attention : nous publions seulement les offres en provenance directe des entreprises (pas de relais via cabinet de recrutement, d'agence d'intérim...), ou les événements de recrutements ouverts au grand public. Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Salon à Saint-Avertin...

L’université de Tours organise avec le Cnam, le Greta et l’AFPA, la 5ème édition du salon Nouvelle Vie Professionnelle, le jeudi 14 novembre de 13h à 20h, au Nouvel Atrium à Saint Avertin.

Lors de cette journée, de nombreux acteurs de la formation seront présents pour présenter leur offre, conseiller les personnes et tles accompagner dans leur changement de vie professionnelle. En parallèle,des ateliers thématiques seront en accès libre : Elaborer son projet professionnel (GRETA et FONGECIF): 14h / Nouveaux modes de recrutement (Pôle emploi et Actiforces): 15h30 / Financer sa formation: le CPF et le CPF de transition (Opcommerce et FONGECIF): 17h30.

Un forum sur les soins, l'aide à la personne et la petite enfance...

Le 20 novembre le Bureau Information Jeunesse de Tours organise un forum autour des métiers de l'aide à la personne et de la petite enfance de 14h à 17h au Centre de Vie du Sanitas à Tours.

Cet évènement est à destination des personnes en recherche d’emploi ou de formation dans les domaines de la petite enfance, de l’aide à la personne ou du soin.



Le public pourra rencontrer une quinzaine de recruteurs (avec offres d’emploi en CDI/CDD, en temps plein ou partiel) ainsi que des organismes formateurs présents pour faire connaître les formations et cursus proposés dans ces domaines.

Commerce...

Rue Nationale à Tours, la boutique de maroquinerie Paul Marius recherche pour le poste suivant : conseiller(ère) de vente. Renfort noël 20H du 18/11/19 au 11/01/20 évolutif sur un 35H CDI. "Vous êtes sérieux(se) dans votre approche, sans vous prendre au sérieux pour autant... Vous êtes doté(e) d'une excellente présentation et d'une élocution parfaite, vous êtes investi(e), empathique, un brin créatif et disponible rapidement..." écrit la boutique dans son annonce.

L'adresse de contact pour les candidatures est celle-ci : tours@paulmarius.fr

Services à la personne...

Générales des Services (70 Avenue Grammont à Tours ) recrute du personnel en CDI avec soit 2 ans d'expériences ou diplôme dans le secteur pour les postes d'aide ménagère ou auxiliaire de vie, le véhicule n'est pas obligatoire. Temps partiels selon la disponibilité des salariés et leur secteur géographique.



Si des personnes sont intéressées, elle peuvent envoyer leur candidature par mail à tours@gdservices.fr ou venir directement en agence.

Job dating : « Le Tour(s) de Table Vers l’Emploi »

Depuis 2017, la 4S TOURS organise un job dating particulier avec « Le Tour(s) de Table Vers l’Emploi ».

Dans la salle des pongistes tourangeaux (Espace Rabelais – 54 Rue Saint François 3700 Tours), entreprises et demandeurs d’emploi se retrouvent en effet autour de la table pour quelques échanges de tennis de table. Un moyen vu comme « facilitateur » à l’entretien et efficace pour briser la glace.

De l’autre côté de la salle, d’autres tables plus conventionnelles sont préparées pour les entretiens de recrutement. Un événement qui a permis 10 CDD ou CDI l’an passé et qui est renouvelé jeudi 07 novembre de 14h à 17h avec 53 entreprises présentes.

Plus d’infos ici : https://www.4stours.fr/la-4s/tours-de-table-vers-lemploi-2019/

Forum de recrutement Banque – Assurance aux Halles de Tours

Jeudi 28 novembre aux Halles de Tours, les équipes des pôles emploi de Saint-Pierre-des-Corps et de St Cyr Sur Loire organisent, en partenariat avec la FBF 37 (Fédération Bancaire Française) et la FFA (Fédération Française de l’Assurance), un forum de recrutement sur les métiers de la banque, de l’assurance et de la relation client, accessible sur présélection.

La manifestation propose deux temps forts. Le premier est consacré à une mini-conférence d’information sur les métiers et les formations de la banque et de l’assurance ; et le deuxième à des entretiens de recrutement individualisés avec les employeurs participants. Près de 100 offres d’emploi sur la région Centre-Val de Loire sont à saisir lors du forum.

Pour obtenir votre invitation au forum, candidater à partir du 21 octobre 2019, par téléphone au 02 47 66 09 87 (du lundi au vendredi de 9h à 12h), ou sur pole-emploi-centre.fr