StorieTouraine, 10/11/19 - Accident de bus à Tours : une femme blessée ; 200 personnes contre le racisme ; la claque pour le TVB...

Et un point complet sur le foot en National 3.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche...

Agression de policières...

Samedi, à 17h20, une patrouille de la police municipale de Tours qui circulait sur l'esplanade François Mitterrand de Tours Nord a été prise à partie par un groupe de jeunes. Selon des informations que l'on nous a rapportées, un des individus s'est jeté sur le véhicule et a donné des coups de poing sur le pare-brise et il a été cassé. La patrouille, composée de deux femmes, a fui. Malgré l'appel de renforts, personne n'a été interpellé.

Accident de bus...

Ce samedi en fin d’après-midi vers 17h, une femme de 78 ans a été heurtée par un bus de Fil Bleu près de la gare de Tours. Blessée - elle souffre d’une double fracture aux chevilles - elle a hospitalisée au CHU Trousseau de Chambray. Les causes exactes de l’accident ne sont pas connues : on sait juste que cela s’est produit à un moment où le véhicule effectuait un virage.

Rassemblement contre le racisme...

Comme nous vous l’avions annoncé, ce samedi était une journée de rassemblement contre le racisme à Tours avec l’organisation - par le mouvement politique Génération.s - d’une manifesttaion visant à dénoncer le racisme et particulièrement l’islamophobie. 200 personnes y ont participé. Dans le même temps, des rassemblements contre la chasse et la politique du gouvernement ont également animé le centre-ville.

Foot en N3 : Tours leader incontesté...

Avec une victoire 1-0 contre Vierzon qui truste également le haut du classement de la poule régionale depuis le début de la saison, le Tours FC a renforcé sa place de leader ce samedi. D’autant plus avec ce succès à l’extérieur.



Dans les autres matchs : 2-2 entre Saint-Cyr-sur-Loire et Chartres, et victoire 2-1 d’Avoine contre Montlouis (malgré une réclamation des Montlouisiens qui estiment que l’arbitre a touché le ballon sur l’action menant au 2e but de leurs adversaires). Enfin le FCOT et Châteauroux devront rejoué leur match car la rencontre prévue ce samedi a été stoppée à la mi-temps en raison d’un terrain gorgé d’eau. Ballan-Miré menait alors 2-1.

Le court succès des Remparts...

Nouvelle journée du championnat de D1 ce dimanche à la patinoire de Tours avec une victoire 4-3 des hockeyeurs tourangeaux face à Brest. Avec 5 succès en 9 matchs depuis le début de la saison, les voici désormais 6e du classement.

Le CTHB sait encore gagner...

Après 8 défaite consécutives en championnat, la situation devenait vraiment inquiétante dans les rangs des handballeuses chambraisiennes mais - c’est bon ! - elles ont arraché leur 2e victoire de la saison ce samedi à Mérignac. De peu : 25-24 mais cela suffit pour retrouver un peu de confiance au beau milieu d’une saison fort complexe...

Victoire des basketteuses...

En Nationale 2, les joueuses du CEST ont battu Resé 74 à 65 ce samedi à Monconseil.

La claque pour le TVB...

Après avoir réussi à dominer Chaumont mardi en Coupe de France pour atteindre les demi-finales, le Tours Volley Ball a été incapable de résister contre Rennes samedi soir en Bretagne. Résultat : défaite sévère 3-0 face à une équipe qui prend la tête du championnat de Ligue A.