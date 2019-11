[Faut y aller] La Bourse aux Disques et à la BD de Béton aux Halles

Juste ce dimanche.

Aux Halles on peut acheter du pain, du fromage, de la charcut’, des huîtres ou de la salade. Une fois par an, on peut aussi en repartir avec de super disques ou des bandes dessinées. Voire des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année. Et c’est ce dimanche que ça se passe.



Comme chaque année, la station associative de Tours Radio Béton s’installe aux Halles le temps d’une journée avec des produits culturels pas bien chers à acquérir. C’est sa Bourse aux Disques et à la BD. Et pour 2019 c’est la 37e édition !



Des dizaines d’exposants vont proposer leur sélection de 10h à 19h avec forcément quelques pépites à dénicher, selon vos propres goûts. Bien sûr il y aura de quoi boire un coup et manger quelque chose, un studio radio avec émissions en direct... Et l’accès à ce marché événementiel est gratuit. Il suffit de grimper jusqu’au 1er étage des Halles et de se diriger vers la grande salle.