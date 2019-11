A10xA85, Rue Léon Boyer... Les travaux du moment en Indre-et-Loire

Jusqu'au 15 novembre.

Cette semaine, aucune perturbation annoncée sur l'A10 en Indre-et-Loire : pas de travaux entraînant des ralentissements ou de fermeture. Néanmoins, notez ces soucis pour l'échangeur A10xA85 :

Du mardi 12 novembre au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris :



Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

En ville, à Tours, la Rue Léon Boyer ne peut pas être empruntée jusqu'au vendredi 15 au niveau du carrefour avec la Rue Rouget de Lisle, ce qui dévie la ligne de bus N°3. Elle passe du coup par les Halles.

A Tours toujours, travaux rue du Président Merville:: réhabilitation pour une durée prévue d’environ deux semaines dès ce mardi 12. Idem travaux rue de Jérusalem pour deux semaines dans le centre-ville.

A La Riche, en raison de travaux rue de Ligner, l’arrêt Ligner n’est pas desservi par la ligne 15 de Fil Bleu.