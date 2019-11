StorieTouraine, 09/11/19 - 6 millions d’€ pour la Cité Administrative de Tours ; Rassemblement contre le mal logement ; Un gorille trouve l’amour...

Et un point sur les élections municipales à Amboise.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Rénovation en vue pour la Cité Administrative...

On ne parle pas du Champ Girault mais de l’immeuble de 11 étages situé Avenue Grammont, entre la Place de la Liberté et Jean Jaurès. Ce bâtiment construit en 1962 accueille la Direction des Territoires, la Direction de Protection des Populations et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale mais il est très mal isolé (on a froid en hiver et très chaud en été dans ses bureaux). Dans le cadre d’un plan de rénovation de 56 cités administratives de France, l’Etat va y investir 6 millions d’€ à partir de 2022 afin d’engager une grosse rénovation. Objectif : -80% de facture d’énergie et rénover les espaces intérieurs. Du coup, les services de l’Education Nationale devraient - à terme - y occuper également des bureaux.

Rassemblement à la gare de Tours...

Ce vendredi vers 18h, des militants du Collectif Accueil Sans Frontières en Touraine ont organisé un happening pour réclamer une nouvelle fois plus de places d’hébergement d’urgence car selon eux il est inadmissible que des personnes dorment à la rue en ce moment à Tours. La veille, jeudi, ils avaient aussi organisé un rassemblement en hommage aux morts de la rue devant la préfecture. Les services de l’Etat qui doivent débuter leur grand plan hivernal de mise à l’abri à partir du lundi 18 novembre.

Un rappel...

Jusqu’à lundi 16h, pas de trains Tours-Paris Austerlitz à cause de travaux à la SNCF. Pas de trains jusqu’à Orléans non plus, mais seulement jusqu’à dimanche après-midi. Certains TER rejoignent tout de même Blois.

Qui sera maire d’Amboise en 2020 ?

On le saura le 22 mars après les élections municipales, et c’est sûr il aura changé car le maire actuel ne veut pas de nouveau mandat. Christian Guyon sera candidat en position non éligible - il l’a annoncé cette semaine - et c’est son adjoint aux sports Brice Ravier (50 ans) qui sera chargé de conduire la campagne.

Cérémonie à Loches...

La ville a choisi d’honorer Norman Shay, 95 ans, qui vit en Normandie et qui est un héros du Débarquement de 1944 où il est arrivé en tant que soldat américain pour libérer la France. En visite en Touraine pour visiter notamment la Cité Royale, il a reçu la médaille de la ville.

Déception à l’UTBM...

Les basketteurs tourangeaux ont perdu contre Boulogne ce vendredi soir à Monconseil. Une défaite de peu - 5 points, 71 à 76 - alors qu’ils ont dominé une bonne partie du match. Mais sur la fin ils ne réussissaient plus à marquer et leur défense était devenue inefficace. Prochain match dès mardi, à l’extérieur, sur le parquet de Vitré.

Des nouvelles de Mayombé...

Cette femelle gorille de Beauval réintroduite dans la nature au Gabon a trouvé l’amour dans la nature 5 mois après son départ du Loir-et-Cher comme on l’apprend ce week-end. L’autre femelle avec qui elle a fait le voyage est en revanche décédée.



Ce mâle est également un gorille réintroduit.