Art, gourmandises, mangas, motos… Voilà comment occuper votre (long) week-end du 11 novembre

Du sport aussi avec une compét’ internationale de Taekwondo.

Chaque vendredi Info Tours fait le point sur les événements incontournables du week-end à venir… Voici ce qui vous attend du 8 au 11 novembre 2019 (en plus du festival Emergences dont on vous a déjà parlé ici).

Le salon des artistes…

Comme chaque année, le Vinci accueille l’Art au Quotidien, salon des artisans ou professionnels du monde de l’art. Ça va de la tapisserie à la peinture en passant par le créateur de cadres végétaux, la bijouterie, le design, la calligraphie, la sculpture… Ça commence samedi 9, ça finit le 11 (entrée 6€).

Les commissaires-priseurs de la famille Rouillac feront des expertises gratuites de vos objets sans rendez-vous samedi de 15h à 17h. Vous pourrez voir des œuvres de Calder ou Olivier Debré, comprendre comment fonctionne une presse pédalette de 1894 avec le responsable du Musée de la Typographie de Tours, tout savoir sur la porcelaine chinoise avec une conférence dimanche à 14h30… Plusieurs prix seront également remis au cours du week-end.

Au total 130 exposants vous attendront au Palais des Congrès !

La Fête de Saint-Martin…

Chaque année au moment du 11 novembre, Tours célèbre son ancien évêque qui a vécu il y a très, très longtemps (1 700 ans). Plusieurs festivités sont prévues comme des visites du sous-sol de la Basilique Saint-Martin ce vendredi et ce samedi à 15h30 et 16h15 (inscriptions au 02 47 21 61 88). A 19h ce vendredi, chants polyphoniques corses dans la Basilique, samedi à 15h spectacle de marionnettes pour les enfants dès 4 ans Salle Ockeghem, ateliers de cuisine dès 15h Place Châteauneuf (fabrication de fouées, d’une soupe, présence d’une ferme pédagogique). Marché de producteurs avec également des invités portugais. Dimanche à 8h30 départ d’une randonnée Place du Pèlerin (5€ par personne) ou balade à vélo à 14h au départ de l’accueil vélo-rando du Bd Heurteloup.

C’est gratuit à Montlouis…

La commune organise Manga-sur-Loire 2019. Extrait du programme ci-dessous :

L'espace artistique :Sur la scène :

12h Conférence « Des films, aux Comics : Les Super-Héros ont de la lecture » par Sumaru et Mar Vell

13h Danse K-pop par la Junior Asso « Cherikuru »

15h45 Concours Cosplay par Cos Castle

18h30 Concert Kickban en acoustique

Toute la journée, dans la salle : Exposition illustration par le collectif d’artistes du Bureau 21

L'espace Geek : GUEST Le Youtubeur MAR VELL / Tournoi de Jeux de combat / Espaces Réalité Virtuelle

L'espace Crayon et Tradition : 10h à 17h Concours de dessin / 11h et 15h Atelier Caligraphie par l’association Hinodé (inscription sur place) / Jeux traditionnels japonais par le club de Go de Touraine

L'Arène : Initiation de Karaté par l’association Arts Martiaux Montlouisiens

Le Manga des Petits à la Médiathèque Stéphane Hessel :

10h30 Bébés lecture « Kamishibaï » avec les bibliothécaires

11h15 Yoga Parents/Enfants avec « Petites Graines »

Des motos solidaires…

Le groupe United Riders organise lundi un évènement au profit des plus démunis avec l’objectif de rassembler 100 motos, tout d'abord autour d'un repas puis une Maraude. Distribution directe de collectes et de dons. Coiffeurs, Barbiers, vin chaud, et autres exposants se mobiliseront tout l’après-midi en musique sur le Boulevard Heurteloup.

On fait quoi plus tard ?

Samedi, l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours accueille le salon de l’Etudiant de 9h à 17h avec plein de pistes de formations pour les élèves de lycée, ou des étudiants qui cherchent un autre cursus. Plusieurs conférences prévues : panorama des études scientifiques et technologiques, les études dans le monde l’économie… Programme complet ici.

Et Boum !

Le Théâtre Olympia de Tours – où l’on joue actuellement la pièce Nickel – organise aussi une boum dans son hall ce samedi. C’est de 18h à 21h.

Du sport…

En hockey les Remparts de Tours reçoivent Brest samedi à 20h30 à la patinoire.

Sinon, discipline que l’on a moins l’habitude de suivre : du taekwondo ! La ville de Tours accueille un open international de cet art martial dimanche de 8h à 22h au gymnase Choiseul de Tours Nord (84 Rue des Douets). C’est l’Académie Taekwondo Tours Métropole qui organise la compétition avec 200 athlètes jeunes et séniors. Mais aussi une compétition handisport.