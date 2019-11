StorieTouraine, 07/11/19 – Le malaise des enseignants à Tours ; Inquiétudes autour de l’amiante à La Membrolle ; Un record de fréquentation pour Fil Bleu…

On parle aussi de Ligueil qui veut attirer les agents des impôts.

La StorieTouraine fait un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Manifestation d’enseignants…

Mercredi en fin de journée, les syndicats enseignants ont réuni une trentaine de personnes devant la préfecture d’Indre-et-Loire pour dénoncer la dégradation des conditions de travail en milieu scolaire. Près de 3 profs sur 4 estiment que leur santé s’est dégradée ces derniers mois en raison, par exemple, de l’augmentation de leurs tâches, selon un sondage du syndicat FSU. Le ministère de l’éducation a lui révélé que 11 suicides ont été recensés dans le corps enseignant depuis la rentrée, et 58 lors de la dernière année scolaire.

Des services fiscaux délocalisés à Ligueil ?

Le gouvernement a lancé un plan de réforme des finances publiques prévoyant notamment une réorganisation des sites, ce qui fait polémique car les syndicats s’y opposent dénonçant la fermeture de services en zones rurales et un éloignement pour les citoyens malgré les promesses d’ouvrir des accueils dans les futures maisons de services publics France Service. Dans le même temps, des divisions des impôts de grandes villes sont amenées à migrer vers de plus petites communes. Ligueil, dont la trésorerie doit fermer, se porte candidate. Ses locaux – rénovés – pourraient accueillir une quinzaine de fonctionnaires.

Interpellation pour trafic de drogue…

Cette fois un jeune de 19 ans, arrêté mardi à Joué-lès-Tours. Il a été surpris en pleine transaction à la Rabière, avec sur lui du cannabis et près de 300€ en liquide. Apparemment il faisait ça depuis plusieurs mois, une arme a aussi été retrouvée chez lui.

Dégradations de voitures à Truyes…

Dans la nuit de dimanche à lundi, pas moins de 18 voitures ont volontairement été dégradées à Truyes au sud de Tours (notamment des vitres brisées). 14 plaintes ont été déposées.

12 mois de prison dont 4 ferme…

La peine pour la jeune majeure qui a participé à l’agression d’un couple de 82 et 88 ans le week-end dernier aux Prébendes à Tours, pour voler un sac à main. Elle a été condamnée ce mercredi et maintenue en prison. La peine est néanmoins plus faible que les réquisitions.

L’amiante en débat à La-Membrolle-sur-Choisille…

Mardi soir, le conseil municipal examinait un projet d’agrandissement d’une usine de la commune qui traite des déchets amiantés et qui inquiète une partie de la population, redoutant des risques sanitaires. Les élus ont voté : aucun en faveur du projet (17 contre, 5 abstentions). Mais c’est un avis consultatif. Au final c’est la préfecture d’Indre-et-Loire qui tranchera, à l’issue d’une enquête publique durant laquelle les riverains qui ne veulent pas voir leurs maisons perdre de la valeur, ne manqueront pas de s’exprimer.

Un record pour Fil Bleu…

Le 11 octobre, 164 259 validations de titres de transport ont été enregistrées dans les bus et trams de l’agglo tourangelle, 135 de plus que le précédent record remontant au 15 novembre 2018. Le réseau de transport pourrait par ailleurs franchir la barre des 40 millions de voyages sur l’ensemble de l’année, ce qui serait une première.