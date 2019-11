"Détours des Sciences" : deux jours pour s'interroger sur notre alimentation

Un colloque grand public organisé par L'Université de Tours

L’alimentation, la santé, le goût… trois thématiques essentielles qui font parties prenantes de notre quotidien et qui suscitent de nombreuses interrogations dans la société. Des thèmes, sources de grands enjeux, que l’Université de Tours, en lien avec la Région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en avant à travers la première édition de « Détours des Sciences », un vaste colloque qui débute ce vendredi avec un cycle de conférences et débats publics.

L’occasion de s’interroger à travers quatre grands axes : "Les grands défis de l’alimentation", "Manger en santé", "Peurs et plaisirs alimentaires" et "Table de demain". Quels défis environnementaux et sociétaux doit-on relever pour garantir notre système alimentaire ? Quels liens entretiennent alimentation et santé ? À quelles angoisses doit-on faire face lorsqu’il s’agit de manger ? Autant de questions qui seront ainsi abordées au long de cet événement scientifique, pensé pour le grand public qui se tient ce vendredi 8 novembre et samedi 9 novembre à la salle Thélème de la fac des Tanneurs à Tours.

Avec l’idée de déconstruire les fausses vérités autour de l’alimentation qui pullulent souvent sur les réseaux sociaux nous dit-on, « Détours des sciences » entend ainsi proposer une vaste réflexion autour des questions liées à l’alimentation et à la recherche liée.

De nombreux experts et scientifiques seront ainsi présents pour débattre et échanger avec le public. Le programme complet est disponible ici.