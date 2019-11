Trains supprimés, risques de bouchons : ce qui vous attend pour le week-end du 11 novembre

Quelques difficultés dans les transports.

Un deuxième week-end de 3 jours en deux semaines pour beaucoup de Tourangelles et de Tourangeaux : chouette ! Si vous comptez en profiter pour vous déplacer, attention, quelques difficultés s’annoncent…

On commence avec la route et les prévisions de Bison Futé. Bon, ce ne sera pas du tout la catastrophe… Vendredi, peut-être quelques ralentissements envisageables vers Bordeaux sur l’A10 notamment aux péages de Monnaie et Sorigny mais la journée est classée verte, tout comme samedi, dimanche et lundi. Néanmoins, le 11 novembre, cela pourrait se charger un peu en direction de Paris dans l’après-midi et causer, là-encore, quelques ralentissements.

Sur les rails, les conséquences de la grève au technicentre TGV de Paris Montparnasse se font encore légèrement sentir avec quelques suppressions de trains, ou des rames modifiées (un TGV au lieu de deux, une rame à deux étages au lieu de deux rames à un étage…). La SNCF prévient tous ses clients par texto en cas de changement. Le retour à la normale total est annoncé pour la semaine prochaine.

Si vous empruntez les TER Rémi et les Intercités Rémi Express des lignes Tours-Orléans-Paris et Tours-Orléans, ce week-end est une période de gros travaux entre le Loir-et-Cher et le Loiret, du coup la circulation des trains sera complètement coupée de samedi 10h à lundi 16h pour les Rémi Express Paris-Tours, et de samedi 16h à dimanche 14h pour les trains ralliant Orléans depuis Tours. A noter aussi que les trains Paris-Orléans ou vers Limoges depuis le Loiret seront également supprimés tout le week-end, sauf pour partir samedi matin et rentrer lundi soir. Pas de trains non plus pour Vierzon et Bourges au départ de Tours dans ce laps de temps (mais quelques bus de substitution).

Il n’y aura pas de problèmes sur Tours-Bléré ou Tours-St Aignan. Samedi après-midi et dimanche matin, quelques trains assureront des liaisons entre Tours et Blois. Plus d’infos sur www.remi-centrevaldeloire.fr ou www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire