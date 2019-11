[Sans filtre] Contre le racisme et particulièrement l’islamophobie, elle organise un rassemblement à Tours

A l’initiative de Génération(s) Indre-et-Loire.

[Sans filtre] c'est une rubrique d'Info Tours avec des questions franches sur un sujet d'actualité en Indre-et-Loire.

-------------

Cela ne vous aura pas échappé, depuis plusieurs semaines, la polémique sur le port du voile a investi le débat public. Une polémique à l’initiative du Rassemblement National qui ne plaît pas du tout à gauche de l’échiquier politique. L’élue de Saint-Pierre-des-Corps, membre de Génération(s), Ouassila Soum, a décidé d’appeler à un rassemblement ce samedi place Jean-Jaurès à 15h pour dire non symboliquement à ce qui s’apparente à du racisme décomplexé.

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer cet appel au rassemblement ?

Ouassila Soum : La polémique actuelle a créé un malaise. J’ai eu une prise de conscience qu’il fallait faire quelque-chose face à la violence des propos tenus envers les femmes musulmanes et les musulmans en général. Il y a une violence qui s’exprime jusqu’au Sénat où on a voté à la hâte une loi qui cible les femmes voiles.

Qu’est-ce que la polémique actuelle vous inspire ?

Ouassila Soum : Il y a une forme de rejet assumé. On accuse les femmes voilées d’être en marge de la République mais cette polémique et ce vote du Sénat les rejettent encore plus. On les condamne à ne plus se montrer, à ne plus sortir. C’est dangereux et c’est vécu de façon très violente par les personnes concernées.

En quoi ce rassemblement peut être une réponse à cela ?

Ouassila Soum : L’idée est de se rassembler autour de valeurs communes, autour du pacte républicain, dans le respect des uns et des autres. Plus nous serons nombreux, plus le message passera.