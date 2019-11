StorieTouraine, 06/11/19 – Un pont à détruire sur l’A10 ; Reculade des cliniques de St-Cyr et Chambray ; Duel de personnalités à Chinon…

Et des nouvelles du patinage artistique.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi :

-------

Rappel aux habitués de l’A10…

Autoroute fermée ce mercredi soir de Joué-lès-Tours à Monts en raison de travaux de destruction d’un pont dans le cadre des travaux d’élargissement à 2x3 voies jusqu’à Ste-Maure. Réouverture prévue ce jeudi 7 à 7h. Infos ici pour les déviations : https://a10-veigne-ste-maure.fr/

Finalement 1h de stationnement gratuit devant les cliniques tourangelles…

Ça fait des semaines que la polémique secoue les cliniques de l’Alliance à St-Cyr et Vinci à Chambray : leur volonté de rendre les parking payants (0,50€ le quart d’heure dès 15 minutes pour l’une, payant dès 45 minutes au lieu de 4h pour l’autre) ont entraîné d’énormes critiques. Finalement, c’est confirmé : les deux établissements vont proposer une heure gratuite aux patients ou visiteurs. A Chambray ce sera dès le 1er janvier 2020. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 12 novembre à l’Alliance avec éventuellement une prise en charge du coût par la direction pour des personnes ayant des soins réguliers, sur demande.

Taxe d’habitation…

Selon des chiffres communiqués par l’administration fiscale, les contribuables tourangeaux ont en moyenne versé 346€ de taxe d’habitation en moins cette année dans le département. La disparition de cet impôt promise par Emmanuel Macron se fait progressivement : les derniers à le payer, les plus aisés, n’en seront pas dispensés avant 2023. Cela dit dès 2020 80% de la population n’aura plus à s’en soucier.

Députée vs. ancien député à Chinon…

La bataille des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Chinon… Le maire sortant Jean-Luc Dupont est favori mais en face de lui ça se bouscule : la députée LREM du Chinonais Fabienne Colboc confirme qu’elle sera sur une liste de la majorité présidentielle au printemps prochain (en 1ère place ? On ne sait pas). Et l’ex député PS Laurent Baumel veut aussi participer au scrutin. Il a été battu par Fabienne Colboc en 2017 aux législatives après un mandat… Le duel sera donc intéressant.

Patinage artistique…

Le club de Tours, le CMPT, était engagé ce week-end dans une compétition à Poitiers. En R1 Minimes dames, Lou-Anne TRIBOUILLARD obtient sa médaille préparatoire et une 3ème place tandis que Lina GEVAUDAN se hisse à la 7ème place/15. En R1 Juniors/séniors dames, Jeanne PINCON-LACHAUD obtient également sa médaille préparatoire avec une 2ème place/8.

Les catégories Fédérales emboitaient le pas avec le retour après blessure de Louanne JIANG en F2 minimes dames (6ème/6). Son frère Léo, seul en F1 Novices messieurs, était seul engagé. En F1 Minimes Dames, Blanche Cabanel, de retour après blessure, termine 6e / 6. En F1 Juniors dames, Servane BROUARD, 1ère de sa catégorie/3. La catégorie F1 Séniors Dame signait le retour d’Astrid CHAUMIN seule en piste.

Enfin, les Nationaux : en N2 Minimes dames, Emmanuelle MEKANE-NIAMOZOK 1ère place sur 3. En N1 Novices dames, Sarah CHAUMIN, toujours blessée, finit 3e sur 3. En N2 Juniors dames, Soline HERBST et Oana GRIMONPREZ se classent respectivement à la 1ère et la 3ème place/3.

Le CMPT revient à la maison avec 9 podiums divers sur les 12 représentants tourangeaux.