Le TVB qualifié en demi-finales de Coupe de France

Après sa victoire contre Chaumont 3-0

Tours-Chaumont c’était l’affiche de la dernière finale de coupe de France. L’affiche des deux dernières finales de championnat de France également. Les deux clubs qui dominent le volley français depuis trois saisons maintenant (1 titre et 4 finales pour Chaumont, 3 titres en autant de finales pour Tours) avaient cette fois rendez-vous en quart de finale de la coupe de France. Heureux hasard du tirage au sort, c’est le TVB qui avait le privilège de jouer à domicile, un bel avantage au vu des confrontations précédentes des équipes, où chacune avait tendance à l’emporter à domicile.

Ce quart de finale arrivait à peine un mois après le lancement de la saison. Un facteur important, le TVB ayant mal débuté cette saison 2019-2020 avec trois défaites d’affilée en championnat, avant un redressement ces dernières semaines. En face Chaumont avait débuté la saison par une victoire 3-0 à domicile contre le TVB justement… Les Tourangeaux étaient donc prévenus.

Un mois après cette première confrontation, la situation n’était plus la même néanmoins et le TVB, confiant après sa victoire contre Ajaccio quelques jours avant, entrait dans le match tambour battant, faisant tout le premier set en tête pour l’emporter 25-21. A ce moment du match, les Tourangeaux dominaient les débats, en affichant un jeu complet et propre, avec très peu de déchets.

Le début du deuxième set démarrait de la même manière, les Tourangeaux prenaient les devants au score. Oui mais Chaumont, n’était pas venu pour faire de la figuration. Les joueurs haut-marnais montaient même leur niveau de jeu, réduisant les fautes de jeu et augmentant la pression au service… De quoi faire douter les joueurs du TVB qui voyaient leur adversaire revenir à hauteur et jouer un mano-à-mano intense. Mais les Tourangeaux ont franchi un cap mentalement ces dernières semaines et réussissaient à remporter le set 29-27 au terme d’un bel effort.

Un effort que les Tourangeaux allaient payer physiquement au début du 3e set. Une manche au cours de laquelle les joueurs de Chaumont prenaient les devants au score. Une avance de deux points que les visiteurs gardaient jusqu’à 16-18, le moment où le TVB repris du poil de la bête et recolla au score. S’en suivait une fin de set serrée, finalement remportée par les Tourangeaux 27-25. Un 3-0 pour le TVB de belle manière face à un adversaire de qualité. De quoi donner de la confiance pour la suite de la saison.