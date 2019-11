StorieTouraine, 05/11/19 - Violente agression aux Prébendes ; Reconstitution du crime de Pouzay ; Enormes hausses de péages en Touraine...

Et le TVB contre Chaumont en Coupe de France.

Un résumé de l’actu tourangelle quotidien, c’est la StorieTouraine mise à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi...

L’autoroute depuis Tours c’est cher...

37€ pour aller de Tours à Rouen c’est, selon le journal Aujourd’hui en France, la liaison autoroutière qui a le plus augmenté dans la décennie, avec une hausse du tarif au péage de 34%, alors que la moyenne nationale est de 9,5%. Ca représenté 10€ supplémentaires pour les usagers. Très cher aussi de faire Tours-Nancy, trajet facturé 55€80, là-encore 10€ de plus depuis 2011. Et ce n’est pas fini car le gouvernement a confirmé dimanche une nouvelle hausse programmée des péages entre 1 et 1,5% le 1er février.

Reconstitution du crime de Pouzay...

Le 19 août 2018, un jeune homme avait été retrouvé mort carbonisé dans une voiture au coeur de la commune de Pouzay. Un homme de 20 ans originaire de Maillé a reconnu avoir mis le feu au véhicule dans lequel sa ictime dormait, à priori à cause d’une rivalité. La scène a été reconstituée ce mardi matin, ce qui fait qu’une partie du village était inaccessible. L’opération s’est poursuivie jusqu’à 14h30. Prochaine étape : un procès d’assises, mais pas avant plusieurs mois.

Agression d’un couple aux Prébendes...

Deux retraités de 82 et 88 ans violemment frappés par 4 jeunes femmes de 15 à 18 ans dimanche vers 21h30. Grâce au témoignage d’un témoin, les suspectes ont été interpellées. Elles avaient volé un sac à main.

Des entreprises inégalitaires...

Ce mardi à partir de 16h47, les femmes travaillent symboliquement de façon bénévole jusqu’à la fin de l’année car en moyenne les écarts de salaires entre les sexes sont de 18% dans la région Centre-Val de Loire. Désormais les entreprises sont scrutées sur leur politique pour respecter l’égalité de tout leur personnel. D’après des chiffres officiels, 20% des entreprises ont de très gros progrès à faire dans ce domaine : une petite quarantaine de sociétés doit même corriger sa situation au plus vite. Par ailleurs, 17% des structures de plus de 250 salariés de la région n’augmentent pas les salaires de femmes parties en congé maternité si celui des hommes faisant le même job a progressé en leur absence. Enfin, moins de la moitié des entreprises ligériennes étudiées comptent au moins une femme dans le top 10 de leurs rémunérations.

Grève à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse...

Mobilisation d’agents de la CNAV ce mardi à Tours-Nord. Une trentaine de personnes se sont rassemblées contre les dysfonctionnements du nouveau site Internet du service lancé le 19 septembre qui augmente le nombre d’appels de personnes perdues auprès de leur standard téléphonique. C’est déjà leur 3e jour de mobilisation pour le même motif.

Coupe de France de volley...

A 20h le Tours Volley Ball reçoit Chaumont pour une place en demi-finale de la Coupe de France. Une confrontation choc entre deux des meilleures équipes de l’hexagone.