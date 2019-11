StorieTouraine, 04/11/19 - Nouvelle action contre les féminicides à Tours ; Vol à la Protection Civile 37 ; On connait le futur archevêque de Tours...

Et du foot avec l’élimination des joueuses du TFC en Coupe de France.

La StorieTouraine fait un point quotidien sur l’info en Indre-et-Loire, en résumé, et avec des mises à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Nouvelle action contre les féminicides...

Alors que l’on vient d’apprendre le meurtre d’une femme par son mari octogénaire avant que celui-ci se suicide à Fontainebleau, une nouvelle action féministe pour dénoncer l’importance des féminicides en France a été organisée dans la nuit de dimanche à lundi à Tours, avec la pose d’une banderole devant le tribunal Place Jean Jaurès. Le slogan : « Etat coupable, justice complice ». C’est la 2e action du genre menée depuis la rentrée dans la ville. D’autres collages du même style ont eu lieu partout en France à trois semaines de la fin du Grenelle gouvernemental visant à prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les violences conjugales.



A noter que la banderole a été retirée peu de temps après avoir été posée, lors d’une intervention de la police.

Un vol à la Protection Civile d’Indre-et-Loire...

L’association qui participe à des opérations de secours a été victime d’un méfait sur l’un des fourgons stationné à Tours Nord, un véhicule qu’elle emmène sur les événements pour lesquels elle intervient. Son capot et plusieurs pièces du moteur se sont notamment envolées. Une plainte a immédiatement été déposée.

Nouvel archevêque à Tours...

Après le départ en retraite de Monseigneur Aubertin, le Vatican a choisi Mgr Vincent Jordy pour prendre la direction du diocèse de Tours. Jusqu’ici l’homme de 58 ans était évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura. Prêtre depuis 1992, il a également exercé à Strasbourg. En revanche on ignore encore la date de sa prise de fonction.

Un Tourangeau à la Convention Citoyenne pour le Climat...

Hugues Olivier Brillouin, 60 ans, participe pendant plusieurs semaines à ce programme gouvernemental destiné à chercher des solutions contre le réchauffement climatique. Habitant du Lochois, il a été tiré au sort et n’a accepté que dans un second temps, se définissant lui-même comme climato-sceptique avant de changer d’avis à force de travailler sur le sujet. Il fait partie du groupe qui doit trouver des idées autour du logement. Au total, 150 citoyennes et citoyens sont mobilisés jusqu’à fin janvier.

Le Tours FC sorti de la Coupe de France...

Les footballeuses tourangelles ont été battues par Bourges ce dimanche. Il y avait 3-3 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, puis les visiteuses l’ont emporté 4 tirs au but à 2 et se qualifient pour les 64e de finale.

Prolongation d’expo...

Vous n’avez pas encore vu l’expo photo Morphismes au Musée des Beaux-Arts de Tours ? Coup de chance ! Elle est prolongée jusqu’au dimanche 10 novembre, l’occasion de découvrir la série d’autoportraits de Perbal & Whyte, pseudonyme d’un duo féminin formé d’une danseuse et d’une photographe.