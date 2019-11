StorieTouraine, 03/11/19 – Une voiture percute un cerf à Loches : 3 blessés ; Trafic TGV en amélioration ; Montlouis 2e de National 3 derrière Tours…

Mais aussi les belles victoires de Tours en hockey et en volley.

L’actu tourangelle en résumé c’est la StorieTouraine, mise à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Accident grave contre un cerf à Loches…

Une voiture a percuté un cerf et fait des tonneaux ce samedi matin sur la D764 entre Genillé et Loches, en pleine forêt, dans une zone où se déroulait une partie de chasse à cours. Dans le véhicule, un couple de 22 et 30 ans et un enfant de deux ans. Bilan 3 blessés : deux légèrement touchés mais la mère plus gravement atteinte (elle a notamment fait un arrêt cardiaque). D’abord transportée à l’hôpital de Loches elle a ensuite été héliportée vers Tours pour être soignée.

Du mieux pour les TGV…

Alors qu’un nouveau président vient de prendre la direction de la SNCF en ce début de mois de novembre, la situation s’arrange progressivement pour la circulation des TGV de l’axe Atlantique, dont la ligne Tours-Paris. Ce dimanche, conformément aux prévisions, 8 TGV sur 10 circulent puis l’entreprise en promet 9 sur 10 à partir de lundi. Les clients ayant réservé leurs billets sont prévenus par SMS si leur train est maintenu ou annulé.

Le bilan de la 8e journée de National 3…

Le Tours Football Club reste leader de la poule Centre-Val de Loire du championnat avec un petit point d’avance sur un dauphin étonnant : Montlouis-sur-Loire… Ce samedi, le TFC a battu Dreux 5-3 mais dans un match à rebondissements. Les Ciel et Noir menaient 2-0 à la mi-temps avant d’encaisser 3 buts consécutifs puis de marquer à leur tour trois fois jusqu’à une ultime réalisation dans les dernières secondes de la rencontre. Haletant.

Derrière, Montlouis, donc. L’ASM a surpris Vierzon jusqu’ici bien installé sur le podium. A domicile, les Montlouisiens toujours en course en Coupe de France ont gagné 3-2. Saint-Cyr-sur-Loire a réalisé un gros carton à Orléans avec une victoire 4-0 contre la réserve de l’USO. Enfin, le FCOT a été faire match nul 0-0 à Bourges tandis que le match Montargis-Avoine est reporté.

Tours enchaîne en hockey…

C’est l’équipe en forme du moment dans le championnat de D1 : les Remparts enchaînent un 3e succès consécutif en championnat, cette fois 5-2 à Marseille. Les voici 9e du classement avant de recevoir Brest à 20h30 à la Patinoire de Tours samedi 9 novembre.

Ça passe aussi en volley…

Tours a battu Ajaccio sans difficulté ce samedi soir en Ligue A, 3 sets à 0. Place maintenant à la Coupe de France où le club doit défier Chaumont en quarts de finale ce mardi 5 novembre, toujours à Grenon.