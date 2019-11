TOURS / LA RICHE : Il fait nuit très tôt, c’est l’heure de vérifier l’éclairage de son vélo

4 rendez-vous au mois de novembre.

C’est devenu une tradition du mois de novembre dans l’agglomération tourangelle : juste après le passage à l’heure d’hiver, Tours Métropole et le Collectif Cycliste 37 sortent dans la rue pour donner un coup de pouce « sécurité » aux cyclistes. L’enjeu : comme pour une voiture, vérifier une fois par an que l’éclairage fonctionne correctement car la nuit un accident est vite arrivé donc il faut qu’à vélo on puisse facilement se faire repérer, surtout quand on circule dans des secteurs peu ou mal éclairés (on pense à certains ponts ou passages boisés).

La campagne en question s’appelle « Cyclistes Brillez », et se décline du 5 au 16 novembre pour les étudiants, les salariés ou les badauds qui font le marché.

Le mardi 5 à la fac de médecine de La Riche de 11h à 13h

à la fac de médecine de La Riche de 11h à 13h Le jeudi 7 sur le site Polytech de la fac de Tours aux Deux-Lions de 11h à 13h près du bâtiment A

sur le site Polytech de la fac de Tours aux Deux-Lions de 11h à 13h près du bâtiment A Le mercredi 13 tout près de l’arrêt de tram Gare de Tours entre 16h et 18h

tout près de l’arrêt de tram Gare de Tours entre 16h et 18h Le samedi 16 de 10h à 12h au marché des Halles de Tours

Bon à savoir : pour être bien vu un vélo doit avoir une lampe à l’avant, des dispositifs réfléchissant à l’avant, sur les roues et à l’arrière. Il est conseillé de porter un gilet jaune quand il fait nuit, ou des brassards réfléchissants en plus d’un casque. Sachez que s’il vous manque des éclairages obligatoires sur votre deux-roues vous risquez une amende de 11€.