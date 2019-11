Dès le 4 novembre, horaires modifiés pour 9 lignes de bus Fil Bleu

Dont 5 lignes scolaires.

Les horaires en vigueur depuis le 26 août ne collaient manifestement pas assez bien avec les vie des gens. Ce lundi 4 novembre, pour la rentrée des vacances scolaires de la Toussaint, Fil Bleu modifie quelques horaires pour 9 lignes pour des voyages plus pratiques. Il s'agit uniquement de modifications en semaine, du lundi au vendredi. Les week-ends ne sont pas concernés.

La première ligne concernée est la N°3 avec des modifications d'horaires en début et en fin de journée pour de meilleures correspondances en gare de Tours "et des trajets plus adaptés aux horaires des salariés". Le 1er départ vers Chambray 2 est notamment avancé à 5h34 depuis La Riche.

Pour la ligne 14 qui relie Saint-Cyr-sur-Loire à Chambray-lès-Tours ce sont les horaires du soir qui changent mais aussi quelques autres courses modifiées pour faciliter le quotidien des salariés des cliniques de l'Alliance et du pôle Vinci.

Pour la ligne 30, tous les bus sont modifiés afin de faciliter les correspondances et faire correspondre les bus avec les horaires des établissements scolaires qu'ils desservent. Même chose pour la ligne 52, mais cette fois seulement en fin d'après-midi.

Enfin pour les lignes scolaires 60 à 64, changement d'horaires le matin et à la mi-journée pour que les correspondances soient plus faciles en gare de Tours et les élèves bien à l'heure en cours.

Tous les détails sont disponibles sur le site web de Fil Bleu et dès lundi 4 sur son appli pour smartphones.