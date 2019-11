A10, A85, Tours, La Riche... Voici les travaux du moment dans l'agglomération de Tours

A partir du lundi 4 novembre.

Le dimanche sur Info Tours on fait le point sur les travaux arrivés jusqu'à nos oreilles pour les jours qui suivent... Voici ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 4 au 10 novembre...

A10

Du lundi 4 novembre à 8h au vendredi 8 novembre à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 4km entre la gare de péage de Sorigny et l'échangeur de Sainte-Maure-deTourraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Nuit du mercredi 6 novembre, entre 20h et 7h : fermeture de l'autoroute entre l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la barrière de péage de Sorigny, dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations en place sur le réseau local.

En raison de travaux, l'aire de Tours La Longue Vue sera fermée du lundi 4 novembre de 20h au mardi 5 novembre 6h, du mardi 5 novembre 14h au mercredi 6 novembre 6h, du mercredi 6 novembre 14h au jeudi 7 novembre 6h et du jeudi 7 novembre 14h au vendredi 8 novembre 6h.

Bifurcation A10/A85 :



Nuit du mercredi 6 novembre de 19h à 7h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Et aussi...

A Ballan-Miré, travaux Rue des Aubépines près du Lac des Bretonnières, pas de voitures et les lignes de bus 31 et 69 sont déviées jusqu'au 31 janvier 2020. Les arrêts Sorbiers, Aubépines, Ajoncs et Roche ne sont pas desservis. Des arrêts provisoires sont mis en place.

En raison de travaux Route de Saint Genouph à La Riche, circulation coupée, les lignes de bus 34 et R4 sont déviées dans les deux sens. Les arrêts Le Saugé, Route St Genouph et Grand Carroi des lignes 34 et R4 ne sont pas desservis.

A Tours-Nord, en raison de travaux rue Caulaincourt, circulation perturbée y compris pour Fil Bleu. L’arrêt Augereau (dans les deux sens de circulation) et LP Eiffel (direction L10 : Beffroi / L17 : St Cyr Mairie) ne sont pas desservis par les lignes 10 et 17.

Enfin à Tours-Centre des travaux se poursuivent jusqu'au 15 novembre Rue du Docteur Fournier. Pas de voitures dans ce secteur, ni de bus de la ligne 11 qui vont directement de l'arrêt Gare Vinci au centre de Saint-Pierre-des-Corps.