StorieTouraine, 02/11/19 – Feu de voiture aux Fontaines ; La maison d’arrêt surpeuplée ; Une fuite d’eau pendant le match de l’UTBM…

Et un large point sur les sports du week-end.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi.

-------------

Incendie matinal…

Peu avant 5h du matin pour une raison qui reste à déterminer une voiture a pris feu dans le parking situé près du centre commercial des Fontaines à Tours-Sud, Avenue Stendhal. Le feu a été vite maîtrisé malgré un fort dégagement de fumées. Il n’y aurait pas de victime.

Beaucoup plus de détenus que de places…

La maison d’arrêt de Tours située derrière la gendarmerie près de l’arrêt Charcot du tram déborde : 270 personnes détenues pour 145 places. Le syndicat local SPS des surveillants dénonce la situation : « Cela fait en moyenne 95 détenus à gérer par surveillant. On constate qu’il y a plus de détenus inoccupés avec une certaine promiscuité (3 détenus dans 9m²). Un cocktail explosif qui engendre plus de tensions, de risques d’agressions physiques et d’outrages. Ce cercle vicieux, dû à la surpopulation carcérale, continue en cour de promenade avec plus d’insécurités permanente autant pour les détenus que pour le personnel de surveillance. » Les représentants du personnel réclament donc des effectifs supplémentaires.

Bilan de la nuit d’Halloween…

Les forces de l’ordre redoutaient des incidents dont des feux de voitures comme en 2018, des CRS avaient été appelés en renfort. Finalement, 3 personnes ont été interpellées au Sanitas jeudi soir suite à des jets de projectiles ou insultes envers les forces de l’ordre entre 19h et 21h. Personne n’a été blessé.

L’UTBM laisse fuir la victoire…

Les basketteurs tourangeaux ont été battus 86-82 vendredi soir au Havre dans le cadre du championnat de Nationale 1, une semaine avant de recevoir Boulogne-sur-Mer à Monconseil. Le club reste néanmoins dans le haut de tableau de sa poule. Anecdote du soir : le match a été interrompu plusieurs minutes à cause d’une fuite d’eau venue du toit de la salle normande.

Toujours pas de succès pour le CTHB…

Chaque semaine c’est un peu plus inquiétant. Ce vendredi soir les handballeuses de Chambray ont été battues 23-20 dans leur salle par Paris 92. En 10 matchs de championnat elles n’ont gagné qu’une seule fois et restent donc avant-dernières du classement.

Le programme en foot…

Le Tours FC reçoit Dreux à 18h à la Vallée du Cher, Ballan-Miré joue à Bourges, Montlouis reçoit Vierzon, St-Cyr se déplace à Orléans.

Un peu de hockey…

Deux jours après leur victoire contre Dunkerque les Remparts de Tours vont affronter Marseille ce samedi à 19h.

A domicile…

Le Tours Volley Ball reçoit Ajaccio en Ligue A ce samedi à 19h30, et en roller-hockey les Apaches sont à encourager dès 20h à la Rotonde contre Toulouse.