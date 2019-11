StorieTouraine, 01/11/19 – Moins de restrictions d’eau en Touraine ; Appel aux bénévoles des Restos du Cœur ; Carton des Remparts en hockey…

Et un point sur les élections municipales à Druye.

La StorieTouraine c’est un résumé des principales infos à retenir en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édiction de ce vendredi :

Moins de restrictions d’eau…

La pluie tombe régulièrement depuis plusieurs semaines en Indre-et-Loire, octobre est même le mois le plus arrosé depuis le début de l’année. Pas encore suffisant pour compenser la sécheresse de cet été mais mercredi 30 octobre la préfecture d’Indre-et-Loire a allégé ses restrictions d’usage de l’eau car les rivières remontent. Le Veude, la Veude de Ponçay, le Négron et leurs affluents restent néanmoins frappés de mesures d’interdiction de prélèvements, restrictions pour la Claise, la Roumer et plusieurs ruisseaux comme celui de Rigny.

A propos d’eau…

L’association Eau Assainissement Public Nord-Ouest Touraine organise un débat sur la gestion de l’eau potable le 14 novembre à 20h à la salle associative d’Hommes. Deux autres suivront le 28 novembre et le 12 décembre à Villiers-au-Bouin et Channay-sur-Lathan, dans les salles des fêtes, également à 20h.

Une association se lance aux municipales à Druye…

Autour de Michel Gueguen, l’association Ensemble pour Druye annonce la constitution d’une liste dans la commune de l’agglomération tourangelle en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Leur 1er engagement : « consulter la population sur les dossiers importants », en référence évidemment à l’installation annoncée d’un site de l’entreprise Primagaz près de l’A85. L’idée est aussi « de soutenir le dynamisme associatif, encourager le développement des différents modes de transport, instaurer un dialogue avec les entreprises de la commune tout en cherchant à attirer d’autres activités. »

L’appel des Restos du Cœur…

L’association qui offre des repas aux plus démunis en Indre-et-Loire (jusqu’à 7 500 en hiver) a besoin de nouveaux bénévoles, même quelques heures par semaine. Sa campagne hivernale débutera le 25 novembre. Parmi ses autres projets : l’ouverture de nouveaux locaux aux Fontaines ou à Tonnelé, ou l’organisation de sessions coiffure à Joué-lès-Tours. Plus d’infos au 02 47 47 03 78 ou ad37.siege@restosducoeur.org

La victoire des Remparts…

Joli succès des hockeyeurs tourangeaux jeudi soir contre Dunkerque à la patinoire où ils avaient du mal à gagner ces derniers temps. C’est leur 2e succès en deux matchs après celui à Mont-Blanc et en attendant un déplacement à Marseille samedi, toujours pour le championnat de D1.(Photo d'archives).



On attend les Chambraisiennes…

Les handballeuses du CTHB reçoivent Paris 92 ce vendredi soir à 20h30 à la Fontaine Blanche (et il reste des places). Victoire impérative pour les Conquérantes qui n’ont gagné qu’une seule fois depuis le début de la saison de LFH.

L’UTBM en voyage…

Les basketteurs tourangeaux vont affronter Le Havre ce vendredi dans le cadre du championnat de Nationale 1. Et en ce moment ils sont en pleine confiance, le début de saison leur réussit.