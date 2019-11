Halloween, musique, expo… Ce qui va vous plaire ce week-end en Indre-et-Loire

Un week-end de trois jours !

Vendredi, samedi, dimanche : voilà une belle pause qui se prépare si vous avez la chance de ne pas travailler d’ici le 3 novembre. Que faire en Indre-et-Loire malgré un temps un peu tristounet ? Vous trouverez quelques réponses sur cette page, comme chaque semaine.

Bouh !

Ce jeudi 31 octobre nous fêtons Halloween. Au ciné les Studio diffusent plusieurs films effrayants toute la soirée à partir de 17h30, dont ceci :

Ensuite, de très nombreux bars/cafés s’associent à l’événement avec de la déco (Le Petit Atelier, Outback…), un cocktail spécial (Le Shelter) ou des soirées (La Vida Loca, L’Académie de la Bière, Les Dix Fûts…). De notre côté on pourrait bien finir du côté du Pale où il y a un karaoké de 20h à 1h30.

Si vous n’aimez pas chanter…

Vous êtes peut-être bon en blind test ! Vendredi dès 21h La Charcuterie Musicale prend le contrôle du Grand Cagibi dans le quartier Aucard au pied du Pont Mirabeau. Amusant : le prix de l’entrée se joue au dé… Entre 1 et 6€, donc.

Et si je veux juste écouter de la musique ?

A Mettray au nord de Tours le studio La Perrée fête ses 15 ans à la salle Coselia. Sur scène pour 5€ ce jeudi Vintage Makers, Revivor, The Roots Addict et Art-X. Vendredi Paille A Son, JB Tattoo, The Sam Merlotte’s Expérience, Motor Rise (pour le même prix), Blue Sapphyr, MITO, PANEM et Foued et le Top Boogle pour samedi (5€ toujours). Ouverture des portes à 19h. Détails par ici.

Ajoutons à cela que vendredi soir Le Peuple de l’Herbe passe au Temps Machine à Joué. La soirée débute à 19h30 avec deux premières parties. La veille, ce jeudi, la salle accueille une sortie de résidence de Thé Vanille + Equipe de Foot. Billets à 8€ en prévente et 10€ sur place.

Une âme d’enquêtrice ou d’enquêteur…

On file à l’Heure Tranquille aux Deux-Lions jeudi, vendredi ou samedi après-midi pour une Murder Party… Un crime a été commis dans le centre commercial, il faut trouver par qui. Des chèques cadeau à gagner.

Au Château du Rivau on sera plutôt en mode chasse au trésor avec dès vendredi des ateliers pour les 3-6 ans autour de Gargantua qui a perdu ses affaires. Possibilité de jouer en costume moyennant un supplément par rapport au prix d’entrée (entrée sur le site gratuite pour les moins de 5 ans).

Du sport…

Samedi soir le Tours Volley Ball reçoit Ajaccio à 19h30 dans le cadre du championnat de Ligue A. On vous conseille aussi d’aller voir les Apaches en roller hockey à partir de 20h au gymnase de la Rotonde !

L’expo qu’il faut voir avant la fin…

Zigzag des frères Florian et Michel Quistrebert s’achève dimanche au CCC OD. On vous en parlait en détails ici…

Et celle qui vient de commencer…

Séverine Deslions expose au Château de Tours, où elle met en scène son super héros Speed Boy jusqu’au 19 janvier. Attention c’est fermé vendredi 1er novembre, sinon c’est du mardi au dimanche de 14h à 18h (et pas le 11 novembre non plus). Prix d’entrée : 4€20.