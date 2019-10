StorieTouraine, 30/10/19 – Du mieux jusqu’à dimanche pour les TGV ; Incendie et intoxications à Tours ; Le TFC et Montlouis fixés pour la Coupe de France…

Et une alerte aux faux agents des eaux à Château-Renault.

La StorieTouraine vous résume les infos des dernières 24h en Indre-et-Loire, avec des mises à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Du mieux pour les TGV…

De jeudi à dimanche la SNCF annonce 8 trains sur 10 en circulation malgré la grève au centre de maintenance de Paris Montparnasse. Pour cela l’entreprise a été réquisitionner des rames sur d’autres lignes et elle a fait appel à d’autres technicentres en région. On ignore encore si des perturbations se poursuivront la semaine prochaine. 200 agents sur les 700 du technicentre de Châtillon sont mobilisés pour des questions salariales. Le patron de la SNCF Guillaume Pépy assurait ce mercredi matin qu’il était hors de question de leur payer les journées non travaillées.

Trafic…

En raison du week-end du 1er novembre on attend du monde sur l’A10 ce jeudi : Bison Futé voit orange. Evitez de partir en fin d’après-midi. Ce sera vert pour le reste du week-end. Y compris dimanche.

Incendie et intoxication…

Dans la nuit de mardi à mercredi, une grosse vingtaine de pompiers tourangeaux ont été mobilisés pour un incendie d’appartement Rue des 4 Vents à Tours, à proximité du Pont Napoléon. 2 personnes ont été dirigées vers le CHU Trousseau car légèrement intoxiquées par les fumées.

Condamnation...

Un jeune de 18 ans accusé de violences envers des policiers il y a 5 jours à Joué-lès-Tours a été condamné ce mercredi au tribunal de Tours : 12 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'aller dans le quartier de la Rabière où les faits se sont produits.

Faux agents des eaux à Château-Renault…

Ce mercredi matin vers 9h une femme de 90 ans a été cambriolée par de faux agents des eaux venus sonner chez elle. Les gendarmes appellent à la vigilance face à ce type d’arnaque. Là, en l’occurrence, les malfaiteurs sont repartis avec des bijoux.

Débat sur les signes religieux en sortie scolaire…

Le Sénat se prononçait mardi sur une proposition de loi visant à interdire le port de la kippa, du voile ou de croix lors de sorties scolaires pour les personnes accompagnant les enfants. A l’issue de 5h de débat les élus tourangeaux Serge Babary et Isabelle Raimond-Pavéro (LR) ont voté en faveur de la mesure. « Inutile, indigne et injuste » selon le conseiller régional tourangeau Mohamed Moulay (PS). La mesure doit maintenant être examinée à l’Assemblée sans réelle chance d’être adoptée et donc d’entrer en vigueur.

Bisbilles politiques…

La NR relate qu’à Amboise deux conseillers municipaux ont perdu ce mardi leurs délégations respectives aux transports et au patrimoine. Philippe Levret et Bernard Pageot sont donc évincés de la majorité à moins de 5 mois des élections municipales où ils pourraient s’engager dans une autre voie que celle qu’ils soutiennent depuis 2014.

Du handball…

On se souvient qu’en début de saison, les joueuses de Chambray avaient perdu d’un point à Toulon (23-22). Un résultat contesté car un pénalty marqué en toute fin de rencontre avait été refusé par les arbitres. Le club espérait obtenir le match nul après conciliation avec son adversaire mais finalement le match sera à rejouer, à priori en 2020. En attendant le CTHB perd un point au classement de LFH.

Du volley…

Tours est qualifié en quarts de finale de la Coupe de France après une victoire 3-0 ce mardi dans les Vosges à Epinal face à un club de 3e division. Le tenant du titre recevra Chaumont dès mardi 5 novembre pour une place dans le dernier carré de la compétition.

Du foot…

Puisqu’on en est à la Coupe de France ! Tirage plutôt clément pour le Tours Football Club qui recevra le FC Chauray au 7e tour, un club de Régional 1 qui jouait en National 3 la saison dernière. Il s’agit d’une formation des Deux-Sèvres. Par ailleurs Montlouis affrontera les Normands de Virois, autre club de National 3. Les matchs auront lieu le week-end du 16-17 novembre.