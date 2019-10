Halloween 2019 : ce qui est interdit en Indre-et-Loire

Pas d'alcool dans la rue.

La fête d'Halloween c'est ce jeudi 31 octobre. Une fête pour s'amuser à se faire peur, où l'on se déguise avec des draps, des chapeaux de sorciers et sorcières et du maquillage de zombies. On perce des citrouilles et on mange plein de bonbons. C'est bon enfant. N'empêche, la préfecture d'Indre-et-Loire craint des incidents, inspirée par le début d'une série de nuits de violences fin octobre-début novembre 2018 dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours (rappelons qu'à l'époque, des appels à la violence pour Halloween circulaient sur les réseaux sociaux mais dans toute la France).

Le souvenir de 2018 semble donc hanter la préfète tourangelle qui annonce la mobilisation de CRS dans l'agglomération tourangelle "pour intervenir avec la fermeté nécessaire en cas de débordement."

Ce n'est pas tout. Voici les autres mesures annoncées :

Un arrêté préfectoral interdit la vente, le transport et l’utilisation de produits chimiques, inflammables ou explosifs du jeudi 31 octobre 6h au dimanche 3 novembre 0h. Enfin, un arrêté préfectoral interdit le port et le transport d’objets "pouvant constituer une arme par destination, d’armes de toutes catégories confondues et de munitions" du jeudi 31 octobre 6h au dimanche 3 novembre 2019 à 6h.