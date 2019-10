[En vitrine] Relais troc, wifi, prises électriques… Tout ce qui a changé dans le Passage du Palais

6 mois de travaux pour le centre commercial de la Place Jean Jaurès.

[En vitrine] c'est la rubrique d'Info Tours dédiée à l'actualité commerciale en Indre-et-Loire.

---------------

Il faut bien le dire, ça faisait un bon moment qu’on n’avait pas mis les pieds dans la Galerie du Palais. A moins d’avoir besoin de quelque chose au supermarché ou d’avoir envie de traîner au bazar, on s’arrêtait bien souvent dès le magasin de jouets ou la brasserie. Le long couloir un peu dépourvu d’âme n’encourageait pas vraiment à la flânerie…

Tout ça c’est du passé. C’est en tout cas le discours marketing du groupe MRM, propriétaire et gestionnaire des lieux depuis toujours. Après 6 mois d’étude et 6 mois de travaux au montant non communiqué (sûrement une somme à 6 chiffres) il a complètement relooké l’endroit. Déjà le nom a changé : c’est le Passage du Palais et il y a deux entrées… La première Place Jean Jaurès, la seconde Rue Victor Hugo « pour accéder plus facilement au supermarché » (qui est passé de l’enseigne Simply à Auchan). Les ascenseurs vers le parking souterrain ont été rénovés, l’éclairage est désormais bien plus chaleureux avec même un écran LED de 16m² qui apporte une ambiance colorée originale.

Quelques équipements s’ajoutent à la liste, du panneau dédié aux petites annonces au point de rendez-vous pour échanger des articles achetés sur des sites Internet très connus. On peut trouver des prises électriques pour recharger son téléphone portable, des tables pour manger sur le pouce…

« Un salon, pensé en espace détente et travail, permet aux visiteurs de se connecter gratuitement au Wi-Fi, de se relaxer, travailler ou encore profiter des jeux mis à disposition » indique la direction qui a inauguré le lieu mardi 29 octobre. 4 cellules commerciales sont encore vides et le groupe MRM espère prochainement y accueillir de nouveaux commerces, peut-être autour de l’alimentaire (bio, produits du monde) ou de la restauration. Pour la partie culture, une boîte à livres permet de déposer des ouvrages et d’en prendre gratuitement. Enfin un mur d’art servira à découvrir « régulièrement » des artistes locaux.