Pendant la grève TGV, jusqu'à 58€99 pour faire Tours-Paris en bus

Mais ce n'est pas forcément si exceptionnel qu'on veut bien le croire.

Depuis une bonne semaine, le trafic TGV est perturbé par une grève au centre de maintenance des trains à grande vitesse de Châtillon, au sud de la gare de Paris Montparnasse. Un mouvement qui tombe en pleine période de vacances scolaires, avec en plus le long week-end du 1er novembre. Ce mercredi 30 octobre, la SNCF annonce le maintien d'un train sur 3, comme lundi et mardi, puis 80% des trains entre jeudi et dimanche.

En attendant un retour à la normale, comment faire pour rejoindre la capitale, ou revenir à Tours ? L'une des meilleures solutions pour les habitués du rail ce sont les trains Intercités- Rémi Express en direction de Paris Austerlitz : environ 2h de trajet, 36€ le tarif sans aucune réduction à la dernière minute, et surtout un nombre quand même conséquent de places assises.

Une autre option choisie par une bonne partie des voyageurs : le bus. Deux compagnies desservent Paris ou Massy depuis la gare routière des Peupliers Rue Edouard Vaillant, Flixbus et Blablabus (qui a récemment racheté Ouibus). Chez nos confrères, on lit que les prix ont explosé en raison de la grève. Ce n'est pas complètement vrai. En regardant les tarifs proposés pour ce mercredi 30 octobre chez Flixbus, on trouve 5 départs entre 25€ et 45€. C'est évidemment plus cher que les trajets à 9€ que l'on voit ponctuellement, mais ce genre de prix est souvent proposé en dernière minute, période de vacances ou week-end chargé. C'est surtout parce que les places sont demandées et, comme pour les avions low cost, moins il reste de sièges, plus ils sont vendus cher.

Précisons par ailleurs qu'en regardant mardi soir pour jeudi 31 au matin on a trouvé un siège à 14€99.

L'autre compagnie Blablabus fait un peu plus grimper la facture : 58€99 les trajets les plus onéreux ce mercredi, et rien à moins de 34€99. Le moins cher c'est un bus matinal jeudi 31 à 18€99. Il faut par ailleurs prévoir au moins 3h de voyage, voire plus avec les bouchons à l'approche de la capitale. Quant aux covoiturages de Blablacar, comptez entre 15€ et 31€50 avec des départs relativement fréquents mais là-aussi au moins 2h de route.

