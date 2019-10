StorieTouraine, 29/10/19 – Pas de retour à la normale pour les TGV ; Un appel aux jeunes parents tourangeaux ; Le TVB attaque la Coupe de France…

Et une plainte contre la police après un féminicide.

Voici l'édition de ce mardi…

Des TGV encore manquants…

Possible que le trafic TGV reste encore perturbé plusieurs jours en raison de la grève d’agents du centre de maintenance situé près de Paris Montparnasse. Sans intervention tous les trois jours (minimum), un train à grande vitesse ne peut pas rouler ce qui explique que seul 1 tiers des horaires est assuré depuis lundi. La SNCF assure qu’elle fait son possible pour assurer les retours des vacances de la Toussaint. Mais pour aller dans la capitale ou en revenir depuis Tours et Saint-Pierre-des-Corps, les trains Corail vers Austerlitz sont plus sûrs pour l’instant. Vos billets TGV restent par ailleurs échangeables et remboursables.

Plainte contre la police tourangelle…

Selon la NR qui cite le procureur de Tours, une plainte contre la police tourangelle a été déposée en juillet en lien avec le féminicide qui s’est produit dans la nuit du 30 au 31 mars à Joué-lès-Tours : un homme a tué une femme de 39 ans avant de se suicider, alors même que la victime dont il était l’ancien compagnon avait alerté les forces de l’ordre pour signaler un danger imminent. Mais les fonctionnaires ne s’étaient pas déplacés cette nuit-là.

Un appel aux jeunes parents…

Une équipe de recherche du CHU de Tours dirigée par le Professeur El-Hage a élaboré un questionnaire disponible en ligne et destiné à tous les jeunes parents d’un enfant de plus d’un mois et de moins d’un an. Avec ce questionnaire qui se remplit en 30 minutes, les équipes souhaitent évaluer le post-traumatisme que peut engendrer une naissance. « A terme, il s’agira pour les équipes de recherche d’établir une échelle de mesure française du stress après accouchement (comme il en existe dans certains pays anglo-saxons) et donc de mieux prendre en charge cette période pour les mères comme pour les pères » explique l’hôpital. Le questionnaire est accessible ici

Volley…

La Coupe de France commence ce mardi soir pour Tours. Tenant du titre, le TVB se déplace dans les Vosges à Epinal, un club qui joue en 3e division. Le coup d’envoi est prévu à 20h.

Basket…

On connait la date définitive du prochain match de Coupe de France de l’UTBM… Les basketteurs tourangeaux affronteront Nantes le 19 novembre à Monconseil pour les 16e de finale de la compétition. Après avoir éliminé Poitiers, les hommes de Pierre Tavano seront une nouvelle fois opposés à une équipe de 2e division qui a sorti une formation de l’Elite au tour précédent, à savoir l’Elan de Chalon-sur-Saône. Le match s’annonce donc passionnant !

Cluedo géant à Loches…

Parmi les listes des animations amusantes de ces vacances de la Toussaint, signalons une enquête dans les rues de Loches ce mercredi dès 15h au départ de l’Office du Tourisme. Avec une carte papier et un smartphone en main, les participants en équipe de 3 à 5 auront plusieurs énigmes à résoudre, une vingtaine au total. Comptez 5 à 10€ de participation selon l’âge et attention la réservation est obligatoire au 02 47 91 82 82.