[Faut y aller] Un apéritif végan Place de la Résistance

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

C’est un réflexe : quand vous faites un apéro c’est saucisson, fromage, chips au goût bacon et – éventuellement – quelques tomates cerise si il en restait. En général ça plait. Enfin… On trouve de plus en plus de personnes adeptes des repas sans viande ni poisson, voire sans aucun produit issu de l’exploitation animale. Pas d’œuf, pas de tzatzíki. La tristesse ? Non selon l’antenne tourangelle de l’Association Végétarienne de France, les militants locaux d’L214 et la nouvelle structure Educ Pop Animaliste dont l’objectif est d’organiser des événements pour sensibiliser le grand public au bien-être animal… et donc à l’encourager à découvrir les alternatives végé ou végan.

On vous en a déjà parlé sur Info Tours : de plus en plus de restaurants proposent systématiquement des plats sans viande ni poisson (comme celui du Jardin Botanique tous les lundis), des planches végé (Le Spot Rue Colbert) et même des repas totalement végan chez Tahina près des Halles ou à La Bulle Gourmande près de Jean Jaurès.

Ce mardi, c’est un autre lieu qui accueille un événement dédié aux adeptes des soirées végé ou à celles et ceux qui ont envie de découvrir qu’on peut se passer de planchettes jambon-comté… Direction la Place de la Résistance chez Crafty Brewpub, une adresse qui fait la part belle à des bières brassées ici. L’idée : venir dès 18h avec de quoi manger, fait maison si possible (cake, légumes à croquer… l’imagination n’a pas de limites). C’est la deuxième fois qu’une soirée de ce genre est organisée à Tours. D’autres pourraient encore suivre.