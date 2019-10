StorieTouraine, 27/10/19 – Départ confirmé de l’archevêque de Tours ; TGV aux abonnés absents ; 2 ans à Tours pour l’équipe de esport Solary…

Et tous les résultats sportifs du week-end…

La StorieTouraine vous résume l’info des dernières 24h sur une seule page web. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche…

Les suppressions de TGV s’enchaînent…

La grève dure au technicentre TGV de Chatillon en région parisienne et de plus en plus de TGV sont supprimés. Les voyageurs ayant réservé leurs billets sont en général prévenus par SMS mais si vous voyagez à la dernière minute pensez à vous renseigner sur l’appli SNCF, le site Gares SNCF ou directement dans les gares de Tours et St-Pierre-des-Corps. Le mouvement va au moins avoir un impact jusqu’à ce lundi.

Tours perd son archevêque…

Le pape François a accepté la démission de Mgr Aubertin, archevêque de Tours atteint par la limite d’âge de 75 ans au-delà de laquelle les hommes d’église doivent prendre leur retraite. C’est lui-même qui avait demandé à partir mais le leader de l’église catholique aurait pu prolonger sa mission. Cela faisait plus de 14 ans que Mgr Aubertin était en Touraine. On attend maintenant le nom de son successeur, qui doit être nommé par le pape.

Opération escargot en Chinonais…

Ce samedi, une centaine de Gilets Jaunes de Touraine et des départements limitrophes se sont retrouvés à Chinon pour une manifestation avec ralentissement de la circulation, défilé en ville et pique-nique devant un fast food. Près d’un an après le début de mouvement de contestation, d’autres actions sont envisagées pour les prochaines semaines.

Bon anniversaire Solary !

L’équipe tourangelle de esport qui a récemment été récompensée à la mairie de Tours pour ses résultats fête officiellement ses deux ans à Tours ce dimanche. Vous pouvez suivre ses parties sur la plateforme spécialisée Twitch, où un live spécial est programmé ce dimanche à 21h. L’entreprise basée à Tours Nord rassemble une quarantaine de personnes.

Ça gagne pour les Remparts…

Du mieux pour les hockeyeurs tourangeaux : ils ont battu Mont-Blanc aux tirs au but ce samedi dans les Alpes, 3-2. Une bonne opération avant de recevoir Dunkerque à la Patinoire de Tours ce jeudi 31 octobre.

Le derby pour les Tourangeaux…

L’US Tours Rugby s’est imposé 25-13 contre Chinon ce samedi dans le cadre du championnat de Fédérale 3.

Les Chambraisiennes vraiment mal en point…

Les handballeuses du CTHB ont raté leur derby contre les panthères de Fleury-les-Aubrais ce samedi pour la 9e journée du championnat de LFH. Elles ont perdu 31-23, leur 8e défaite de la saison. Elles sont avant-dernières du classement en attendant de recevoir Paris 92 le 1er novembre à la Fontaine Blanche.

Défaite des basketteuses tourangelles…

Le CEST se déplaçait à Calais ce samedi dans le cadre du championnat de Nationale 2. Tours a résisté mais s’incline finalement 69-64.