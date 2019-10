Coupe de France : l'exploit de Montlouis, le TFC passe de justesse, Avoine éliminé

L'AC Portugal a également été sorti de la compétition.

Ce samedi il y avait trois équipes tourangelles sur le gazon pour le 6e tour de la Coupe de France et on a eu droit à une très belle surprise venue des joueurs de l'AS Montlouis... En déplacement sur le terrain de Blois qui joue en National 2, l'équipe qui évolue en N3 a résisté pendant toute la rencontre puis qu'il y avait 0-0 à l'issue des 90 minutes du match et de deux prolongations, sachant que les deux équipes étaient réduites à 10.

Les tirs aux buts étaient devenus inévitables... Et ce sont les Tourangeaux qui ont le mieux assuré puisqu'ils l'ont emporté 4-2. Buts de Jaouen De Jesus, Monir Guerouani, Brandon Dany Dady et Clément Perraguin. Les Jaune et Noir partent donc vers le 7e tour. Et ça se fête comme on le voit dans cette vidéo partagée par le club...

Le Tours FC se déplaçait également ce samedi, mais un peu plus loin que les Montlouisiens : jusqu'à Amilly dans le Loiret. Les Ciel et Noir (N3) défiaient une formation du niveau régional qui leur a compliqué la tâche... Eux aussi ont eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour poursuivre l'aventure. Il y avait 1-1 à l'issue des 120 minutes du match pour 4-2 après les pénaltys.

En visite sur le terrain de Bourges (N2), Avoine a en revanche été éliminé par plus fort que lui. Le club de N3 a perdu 4-1.

Restait un dernier match ce dimanche à 14h30 : le petit poucet de Tours Nord, Tours Portugal (Régional 3), recevait un club qui évolue 4 niveaux au-dessus, Chartres. Les Euréliens se sont imposés 2-0.

Photo : AS Montlouis.