StorieTouraine, 26/10/19 – Des TGV supprimés ce week-end ; Le carton de l’UTBM contre Lorient ; Un derby ligérien en handball…

On parle aussi de la Coupe de France masculine de handball.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on l’actualise si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Des TGV supprimés…

En plus des travaux entre Blois et Orléans qui empêchent d’aller à Paris Austerlitz depuis Tours entre ce samedi après-midi et dimanche après-midi, une grève du centre de maintenance TGV en région parisienne entraîne l’annulation de certains trains en direction de la capitale ou du Sud-Ouest. Pensez donc à vous renseigner.

Une direction absente…

Le Parti Ouvrier Indépendant – qui s’oppose au parking payant à la Clinique NCT+ de Saint-Cyr-sur-Loire – a tenté de rencontrer la direction de l’établissement privé ce vendredi. Echec : il n’y avait personne. D’ailleurs elle n’avait pas non plus répondu à sa demande de rendez-vous préalable. Le POI qui revendique 900 signatures contre le stationnement à 50 centimes le quart d’heure annonce la poursuite de son mouvement.

Le carton…

Vendredi soir l’UTBM recevait Lorient dans le cadre du championnat de Nationale 1. Les basketteurs tourangeaux ont atomisé leurs adversaires bretons à Monconseil : 19-2 dès les premières minutes, puis 87-39 à la fin du match. Une énorme prestation offensive et défensive une semaine après avoir été battre Caen dans sa salle.

La défaite…

Les handballeurs de Saint-Cyr-sur-Loire recevaient Vernouillet ce vendredi en Coupe de France. Le club de N2 a perdu face à une équipe hiérarchiquement supérieure, qui évolue en N1. Le score : 29-38.

L’espoir de gagner…

Avec une seule victoire en championnat cette saison, Chambray-lès-Tours est toujours en quête d’une relance. Les handballeuses du CTHB se déplacent chez le voisin Fleury ce samedi à 20h30, une équipe qu’elles avaient battue en match de préparation pendant l’été.

Le défi…

Les basketteuses du CEST qui évoluent en Nationale 2 vont affronter Calais ce samedi soir, à égalité de points avec elle à la 2e place du championnat. Un pari car le club jouait encore en N1 la saison dernière et vise la montée.