StorieTouraine, 25/10/19 – 116km/h au lieu de 50 pour une moto à Tours ; Les propriétaires du Clos-Lucé devant la justice ; Les adversaires du TVB en Ligue des Champions…

Un grand chauffard…

La police d’Indre-et-Loire annonce que mercredi elle a contrôlé une moto à 116km/h au lieu de 50 à Tours, quartier Montsoudun. L’homme a pris la fuite et peu de temps après son véhicule a été retrouvé dans un buisson. Le soir venu, le propriétaire de 54 ans s’est présenté au commissariat pour signaler le vol de son deux-roues… mais il a été reconnu par les forces de l’ordre, et interpellé. Son permis a été suspendu et il passera prochainement devant le tribunal pour s’expliquer sur son délit routier et sa tentative de ruse. Placé en fourrière, son véhicule lui a également été confisqué.

Accident...

Un accident s'est produit dans l'après-midi ce vendredi Avenue Jacques Duclos à Saint-Pierre-des-Corps. Deux personnes ont été blessées. C'était au niveau du marché de Gros, en direction des Atlantes. Les victimes ont été hospitalisées.

Le Clos-Lucé face à la justice…

Boiseries détruites, fenêtres masquées… Malgré son énorme succès touristique (plus de 500 000 entrées en 2019 pour les 500 ans de la Renaissance), la dernière demeure de Léonard de Vinci située à Amboise se retrouve en pleine polémique judiciaire. Un article de La Tribune de l’Art avait dénoncé des travaux faits sans autorisation en 2016. Le conservateur en chef des monuments historiques a déposé plainte en 2017, le procureur de Tours a ouvert une enquête et les propriétaires du monument ont été convoqués au tribunal ce vendredi. François Saint-Bris s’est justifié en disant que les poutres étaient dangereuses pour les visiteurs, mais n’a pas vraiment trouvé d’explication pour les autres opérations. Le procureur a requis de lourdes amendes pour les deux propriétaires : 3 750€ et 18 750€ contre la société qui exploite le monument. C’est la peine maximum. On connaîtra le jugement le 20 décembre.

Ligue des Champions de volley…

Tours connait ses adversaires pour cette nouvelle saison : le TVB est placé dans la poule D avec les Italiens de Péruse qu’il a déjà affrontés l’an dernier, Varsovie (Pologne) et un club encore inconnu, issu des qualifications. Parmi les équipes potentielles : Londres, Lisbonne ou Zagreb. Premier match le 4 décembre en Pologne, le 11 à Tours face à Pérouse. Les 2 autres matchs à domicile sont prévus les 12 et 19 février.

Coupe de France de foot…

Ce week-end, nouveaux matchs en Coupe de France. On suivra bien sûr le Tours FC à Amilly dans le Loiret mais aussi le petit poucet tourangeau de la compétition qui évolue en Régional 3 : Tours Portugal, opposé à Chartres, cub de National 2, dimanche à 14h30.