Parcours Lumière, Mario Kart, Halloween… On va encore passer un super week-end en Indre-et-Loire !

On a également un bon plan mode solidaire à Joué-lès-Tours.

C’est les vacances scolaires mais ce n’est pas une période où il y a beaucoup de monde qui part. Alors si vous cherchez à vous occuper en couple, entre potes ou en famille voici notre sélection pour ce week-end du 25-26-27 octobre en Indre-et-Loire. Sans oublier dimanche la journée sans voiture dans le centre de Tours sur laquelle nous revenons en détail dans cet autre article.

Balade lumineuse…

Dès ce vendredi 25 à la tombée de la nuit, Tours inaugure un nouveau parcours lumière en centre-ville, en complément de celui mis en place fin 2018 dans le Vieux-Tours. Cette fois c’est la Rue Nationale, la Place Jean Jaurès, l’Opéra ou la cathédrale qui arboreront de nouvelles couleurs. Et ce 365 nuits par an, avec des éclairages spécifiques pour certaines occasions comme les fêtes de fin d’année. Plus d’infos dans notre article dédié.

Du sport…

Ce vendredi soir à 20h les volleyeurs de Tours accueillent Tourcoing en Ligue A au Palais des Sports et les basketteurs de l’UTBM reçoivent Lorient à la Halle Monconseil.

Du sport en rose…

Dimanche, Team Pink Charly et Flamme en Rose organisent une course à pied non chronométrée autour du Lac de la Bergeonnerie à Tours. Participez en marchant ou en courant, chacun à son rythme pour lutter contre le cancer du sein. Rendez-vous sur place dès 9h et départ à 10h. Infos en détails ici.

Vide dressing solidaire…

Toujours une animation en lien avec Octobre Rose : ce dimanche vente de vêtements et d’accessoires + soins des mains au profit de la lutte contre le cancer du sein à la salle Jacques Brel à Joué-lès-Tours. C’est de 9h à 18h.

Attention au départ…

Le bar Les Dix Fûts de la Rue Colbert organise une soirée joliment régressive dimanche de 16h à 22h : un tournoi de Mario Kart sur écran géant. Parties libres dès 16h et compet’ à 19h.

Les monstres savent aussi bien cuisiner…

Le Bar Bidule – le café des enfants de Tours – organise un atelier parents-enfants pour confectionner des pâtisseries ensorcelées samedi de 15h à 16h au 64 Rue d’Entraigues aux Prébendes. Prix libre pour les adhérents à l’asso. Réservations au 06 72 89 35 02.

Les fantômes savent-ils patiner ?

Ce vendredi soir de 20h30 à 23h soirée Halloween à la Patinoire de Tours avec élection des meilleurs déguisements, chasse aux gourmandises, quiz musical qui fait peur…

Toujours à la Patinoire…

Dimanche, 12h30-15h, découverte du Para Hockey accessible aux personnes en situation de handicap.