Travaux SNCF : ce qui vous attend les 26 et 27 octobre au départ de Tours

Plusieurs trains seront supprimés.

Jusqu’au mois de décembre il y a de gros travaux sur les rails entre Blois et Orléans. Les plus grosses opérations ont lieu le week-end avec des interruptions totales du trafic de Blois à Orléans. Ça recommence ce samedi 26 et ce dimanche 27 octobre avec la mobilisation d’un train-usine afin de changer 800m de voies. 50 personnes seront mobilisées.

Concrètement, pendant le travail des ouvriers, pas de trains entre la capitale du Loir-et-Cher et la préfecture du Loiret de samedi 13h20 à dimanche 14h45, ce qui impacte aussi les liaisons entre Tours et Paris Austerlitz : tous les trains Corail seront supprimés pendant ce laps de temps de 25h. Il restera aussi quelques TER Rémi Tours-Blois mais ils n’iront pas plus loin.

La SNCF rappelle que les trains circuleront normalement le samedi et le dimanche soir pour les départs et retours de week-ends, d’autant plus en cette période de vacances scolaires. Quelques bus de substitution sont aussi prévus de Blois à Orléans durant les travaux. Les détails sont sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

A noter que les trains circuleront normalement pour le week-end du 1er novembre avant de nouvelles perturbations entre le 9 et le 11 novembre.