StorieTouraine, 24/10/19 – 11 véhicules dégradés dans le Vieux-Tours ; Une centaine d’emplois créés à Neuillé-Pont-Pierre ; Un Tourangeau va traverser l’Atlantique…

On revient aussi sur le succès du Clos-Lucé à Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de ce qui a fait l’actualité en Indre-et-Loire depuis 24h. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

11 véhicules dégradés dans le Vieux-Tours…

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme a été interpellé après avoir dégradé 10 véhicules stationnés Rue Bretonneau et un 11e Place du Grand Marché. Il avait 1,91g d’alcool par litre de sang. Suspect a été placé en garde à vue.

Accident mortel à Chinon : un an de prison avec sursis…

C’est la condamnation prononcée par le tribunal de Tours à l’encontre d’un homme de 33 ans qui a mortellement percuté une femme de 68 ans le 1er avril à Chinon. La peine est équivalente aux réquisitions du procureur.

Catella Logistic Europe s’installe à Neuillé-Pont-Pierre…

L’entreprise sera située à proximité de l’accès à l’autoroute A28 reliant notamment Tours au Mans. Elle va s’installer sur un site de 41ha et employer une centaine de personnes.

Des nouvelles de Solidarauto…

On vous a déjà parle de ce garage solidaire de Joué-lès-Tours qui répare et vend des voitures à tarif préférentiel pour les plus démunis. L’association vient de signer un partenariat avec les Grands Garages de Touraine qui lui cèderont certains véhicules à remettre en état avant de les revendre. « Ce partenariat pourrait permettre à Solidarauto 37 de doubler le nombre de véhicules remis en état chaque année et par conséquent de venir en aide à deux fois plus de personnes » estime sa direction.

Un nouvel espace au Clos Lucé…

Alors que le musée du Louvre de Paris lance ce jeudi une exposition événement de 4 mois autour de Léonard de Vinci, le domaine du Clos Lucé que le génie a habité à Amboise annonce l’ouverture d’un nouvel espace d’exposition de 450m² pour l’année 2020. Il va par ailleurs franchir pour la 1ère fois cette année le cap des 500 000 visiteurs, dont 100 000 cet été pour voir la tapisserie inspirée du célèbre tableau La Cène.

Un Tourangeau va traverser l’Atlantique…

Ce week-end c’est le départ de la Transat Jacques-Vabre depuis Le Havre vers le Brésil soit 8 000km. Le fondateur tourangeau de l’entreprise Terre Exotique sera sur un voilier construit il y a 15 ans et aux couleurs de sa marque. Une première pour Erwann de Kerros qui est néanmoins marin depuis longtemps. Il sera associé à Georges Guiguen. Objectif : faire la traversée en 3 semaines.

Le Tours Volley Ball à Epinal…

Les joueurs d’Hubert Henno se déplaceront dans les Vosges mardi 29 octobre en 8e de finale de la Coupe de France. Un tirage à priori favorable au tenant du titre car les Lorrains évoluent en 3e division mais, à ce jour, le TVB n’a toujours pas gagné un match de championnat. Il reçoit Tourcoing ce vendredi.