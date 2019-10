A quoi ressemble un sein ? La réponse Place Anatole France ce mercredi

Vous pourrez le visiter.

Un sein vu de l'extérieur, tout le monde voit globalement à quoi ça ressemble. Mais sous la peau, c'est comment ? A moins d'avoir fait des études de médecine ou d'avoir une vision par transparence vous avez assez peu de chances d'être au courant.

Comme nous sommes en octobre et que ce mois est dédié à la lutte contre le cancer du sein qui devrait toucher une femme sur 8 au cours de sa vie, les actions de prévention se multiplient. Parmi elles, l'installation d'une poitrine géante su la Place Anatole France de Tours ce mercredi 23 octobre toute la journée. Une structure dans laquelle on peut entrer pour voir à quoi ressemble l'intérieur de cette partie du corps humain.

Les reproductions géantes à but pédagogique ne sont pas une première. On en a vu par exemple pour informer sur les dangers du cancer du colon. Cette poitrine mesure 20m de long sur 16m de large et elle s'étend sur 5m de haut. C'est une artiste qui l'a imaginée, Émilie Prouchet-Dalla Costa, en collaboration avec un médecin, le Dr Georges Galindo.

À l’intérieur du premier sein, le public pourra découvrirles principales composantes de l’anatomie d’un sein. Une table lumineuse informative permettra de comprendre l’évolution des lésions et les solutions thérapeutiques proposées par la médecine. Un second sein dévoile une vision radiographique du sein, avec sur les parois,des images de mammographie. Au sommet du dôme, une projection vidéo met en scène le développement, le traitement et la guérison d’une patiente atteinte par la maladie.

Des professionnels de santé du Centre de Dépistage des Cancers, des médecins spécialistes en sénologie, un tabacologue, une diététicienne, des kinésithérapeutes et des experts de la sécurité sociale seront sur place pour informer et répondre aux questions de 10h à 17h30. C'est gratuit.