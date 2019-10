[La photo du jour] Tours accueille la Coupe du Monde de Football des transplantés

C'est jusqu'à vendredi

C'est un événement atypique et au combien symbolique que les clubs du FASS (Football Association de Saint-Symphorien) de Tours-Nord et l'Etoile Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire accueillent cette semaine. La 1ere Coupe du Monde de Football des transplantés qui réunit les équipes de France, d'Italie et d'Espagne aux stades des Tourettes à Tours-Nord et Guy Drut à Saint-Cyr-sur-Loire. Une compétition organisée par Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés qui a pour but de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus, et de favoriser la recherche médico-sportive en matière de greffe, de dialyse et de sport.

Lundi, l'Equipe de France s'est inclinée 2-0 contre l'Espagne. Ce mardi, c'est l'Italie qui a disposé de l'Espagne. Il faudra donc un score fleuve en faveur de l'Equipe de France face aux transalpins ce mercredi matin, pour espérer voir les Français en finale, vendredi à Saint-Cyr-sur-Loire (match à 16h).

Mais plus que l'aspect sportif, l'événement est aussi l'occasion de sensibiliser aux dons d'organes et au quotidien des personnes transplantées. « On cherche à montrer que la greffe permet d’avoir une vie normale avec la capacité d’avoir une activité physique comme n’importe qui » explique Laurent, un des joueurs de l'Equipe de France.

