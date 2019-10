StorieTouraine, 22/10/19 - Un poteau de vidéosurveillance cassé à Joué-lès-Tours ; Trafic de gasoil en Sud-Touraine ; Un magasin de chaussures dévalisé...

On revient aussi sur une nouvelle action des agriculteurs tourangeaux.

L’actu tourangelle en résumé avec des mises à jour dès que nécessaire c’est la StorieTouraine et c’est ici. Voici l’édition de ce mardi...

Nouveaux incidents à Joué-lès-Tours...

Après l’incendie de plusieurs voitures ce week-end, un mât de vidéosurveillance situé près de la piscine Bulle d’O a été mis à terre lundi soir. La police est intervenue et a reçu des projectiles de la part de personnes présentes sur place. Il n’y a pas eu de blessé(e) ni d’interpellations. Ce n’est pas la première fois que cette zone est concernée par des violences : l’arrêt du tramway et des rames ont déjà été pris pour cible et il y a aussi eu récemment un incident au sein même du centre aquatique.

Vols de carburant...

Les gendarmes d’Indre-et-Loire annoncent avoir démantelé un réseau de vol de gasoil en Sud-Touraine. 3 personnes ont été interpellées : des hommes arrêtés dans le Lochois, l’un d’eux sera jugé en novembre à Tours. Ils sont accusés d’avoir siphonné des réservoirs fin septembre mais également en juillet.

Les obsèques des victimes tourangelles d’Ethiopian Airlines...

Suzanne et Jean-Michel Barranger ont été inhumés ce mardi à Montbazon, trois jours après le rapatriement de leurs corps en France. Le couple est mort dans le crash du Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines qui devait relier l’Ethiopie au Kenya il y a 7 mois. Beaucoup de monde avait fait le déplacement pour la cérémonie dans l’église de la commune car les deux sexagénaires étaient très connus et très investis dans le monde associatif, en particulier auprès de la Forteresse de Montbazon.

Des panneaux pour défendre les agriculteurs...

Ce mardi c’est une journée nationale d’action des syndicats agricoles pour alerter sur les difficultés qu’ils disent connaître (restriction d’usage des pesticides, problèmes fiscaux...). En Indre-et-Loire, les paysans ont choisi de planter des panneaux dans certains champs avec ce message « Votre alimentation commence ici ». L’ambition est de créer un dialogue avec les consommateurs sur les conditions de production des produits (légumes, céréales...).

Un magasin de chaussures dévalisé...

Ouvert en 2017 à l’Heure Tranquille dans le quartier des Deux-Lions à Tours, le magasin Pitta Rosso s’apprête à fermer ses portes le 7 novembre. 5 personnes y travaillent encore (14 au début). Avant de s’en aller, la marque qui a été placée en liquidation judiciaire, solde ses tocks à -60% ce qui a attiré beaucoup de monde... au point que le point de vente est méconnaissable, jonché de boîtes de chaussures ouvertes ou d’emballages. Quand il s’agit de profiter de rabais, le civisme semble apparemment aux abonnés absents...

Un soutien pour The Lunatiks...

Le groupe tourangeau mené par Clem Chouteau - révélé dans The Voici - participe à un tremplin pour faire une première de Zazie. Vous pouvez voter pour lui encore cette semaine afin de l’aider à réaliser cet objectif. Plus d’infos en consultant ses réseaux sociaux.