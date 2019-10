StorieTouraine, 21/10/19 - Feux de voitures à Joué et La Riche ; Tours veut participer à la Coupe du Monde de Rugby 2023 ; Léonard de Vinci sur France 3...

Et un championnat de foot un peu particulier.

La StorieTouraine est un résumé de l'actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce lundi :

Feux de voiture...

Plusieurs incendies de véhicules ont eu lieu ce week-end dans l'agglomération tourangelle : 3 dans le quartier de la Rabière de Joué où ils sont récurrents depuis un an et un à La Riche, à l'angle des rues Condorect et Simon Vautier.

Opposition aux éoliennes...

A La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin en Sud-Touraine 200 personnes se sont rassemblées ce dimanche pour dire non à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune. Le projet prévoit l'installation de 5 mâts. Les opposants craignent notamment une perte de valeur des biens immobiliers et des impacts sur le tourisme.

Une grande équipe de rugby à Tours ?

La ville est officiellement candidate pour être le camp de base d'une équipe engagée dans la Coupe du Monde de rugby prévue en France en 2023. Le stade de la Chambrerie lui serait dédié à Tours Nord. Pour réussir cet objectif, la municipalité envisage un investissement de 3,6 millions d'euros pour mettre aux normes les installations de ce complexe sportif. Rappelons que la ville n'exclut pas aussi d'être ville hôte d'une équipe de rugby à 7 pour les JO de 2024, ou d'une équipe de volley et de taekwendo pour la même compétition. Elle avait accueilli les footballeurs de la République Tchèque à la Vallée du Cher lors de l'Euro 2016.

Mauvaise soirée des pongistes tourangeaux...

La 4S Tours rencontrait Issy-les-Moulineaux dimanche dans le cadre du championnat de Pro B mais elle a perdu 3-0 à domicile. Une première défaite après trois victoires d'affilée..

Tournoi de foot solidaire...

FRance, Espagne, Italie : trois nations s'affrontent à Tours cette semaine à l'occasion d'une compétition entre équipes composées uniquement de joueurs qui ont reçu une greffe d'organe. A suivre jusqu'au 25 octobre. La finale ce sera justement en fin de semaine à 16h à Saint-Cyr-sur-Loire.

Secrets d'Histoire arrive sur France 3...

Pour sa première sur cette nouvelle chaîne, l'émission de Stéphane Bern s'intéresse à Léonard de Vinci ce lundi soir, à l'occasion du 500e anniversaire de la disparition de l'artiste. Le programme débutera aux alentours de 21h. Rappelons aussi que dès jeudi à Paris le Louvre consacrera une grande exposition à Léonard avec 10 tableaux mais aussi des croquis ou des dessins prêtés depuis le monde entier. Elle n'est accesible que sur réservation.