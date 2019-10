Tours leader, le carton du FCOT : résumé de la 7e journée de National 3

Les équipes tourangelles ont globalement assuré.

Ce week-end c’était la 7e journée du championnat de Nationale 3 en Centre-Val de Loire avec 4 matchs impliquant les équipes tourangelles. Parmi ces rencontres, il y avait un derby entre deux clubs départementaux puisque Saint-Cyr-sur-Loire recevait le Tour Football Club au Stade Guy Drut. Les Ciel et Noir y ont fait une sacrée démonstration en allant s’imposer 4-0 ce qui permet aux hommes de Nourredine El Ouardani de reprendre la tête de leur poule avec un point d’avance sur un trio de poursuivants qui comporte Vierzon, Montlouis et Avoine.



On en vient d’ailleurs aux Montlouisiens... Ce week-end, l’ASM se déplaçait sur le terrain de Dreux et y a gagné 2-1, soit une bonne opération à l’extérieur. Même score pour Avoine qui est parti battre Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret. Ces deux équipes profitent de la défaite de Vierzon pour se rapprocher de la tête du classement dont on rappelle que seul le N°1 monte en N2 à la fin de la saison.



Il reste un match à évoquer : celui des footballeurs de Ballan-Miré qui recevaient la réserve de Chartres et qui n’en ont fait qu’une bouchée en gagnant, comme Tours, 4-0. le FCOT est 7e, l’Etoile de St-Cyr pointe en avant-dernière position.



Les prochains matchs auront lieu le week-end du 1er novembre, sans aucun derby mais quelques chocs intéressants : Avoine ira à Montargis, Montlouis accueillera Vierzon. Sinon, le TFC recevra Dreux.