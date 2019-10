StorieTouraine, 19/10/19 - Encore des TER supprimés samedi ; Vaste trafic de drogue au Sanitas ; Une troisième défaite de suite du TVB...

Et les ex salariés de Tupperware réunis deux ans après l’annonce de la fermeture du site.

Chaque jour la StorieTouraine fait le point sur l’actualité en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Trafic des trains perturbé...*

En plus des travaux entre Blois et Orléans qui empêchent les TER Rémi et Intercités Rémi Express de circuler dans ce secteur jusqu’à dimanche après-midi, le trafic des trains est perturbé pour le 2e jour consécutif suite à une action d’une partie des cheminots. Ils exercent leur droit de retrait pour réclamer la présence systématique de contrôleurs dans les trains ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui. Une action jugée illégale par le patron de la SNCF qui envisage de contester le mouvement en justice. En attendant pour savoir si votre train circule allez sur l’appli SNCF ou le sites web Gares SNCF.

Trafic de stupéfiants au Sanitas...

Les actions anti-drogues se multiplient ces derniers jours en Indre-et-Loire. Encore une au Sanitas cette semaine avec 5 personnes mises en examen. 14 kilos de cannabis ont été retrouvés par les policiers ainsi que, 120g d’héroïne 17 000€ en liquide et deux pistolets dont un pistolet mitrailleur. Une partie des suspects est en état de récidive. Il semble que ce réseau écoulait 1 à 2kg de drogue par jour dans le quartier.

Contrôle sur l’A10...

Vendredi matin les gendarmes tourangeaux ont mené une opération de contrôle à l’entrée Tours Centre de l’autoroute. Une action menant à 18 retraits de permis pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Deux personnes ont également voulu forcer les barrages.

Hommage au couple de Montbazon tué en avion...

C’est ce samedi que les corps des deux sexagénères de Montbazon tués dans le crash d’Ethiopian Airlines en mars sont rapatriés en France. Une cérémonie a eu lieu à l’aéroport d’Orly en fin de matinée en attendant les obsèques du couple Barranger mardi dans leur commune.

Le dîner des ex de Tupperware

Cela fait pile deux ans qu’on a appris la fermeture du site Tupperware de Joué-lès-Tours. Ce samedi les anciens salariés du site et leurs conjoints se rassemblement pour un dîner qui va réunir près de 400 personnes.

Pas de liste En Marche à Amboise...

Interrogé par le NR, le député LREM Daniel Labaronne indique qu’il n’y aura pas de liste de la majorité présidentielle dans le chef lieu de sa circonscription. Mais les militants du parti sont invités à s’engager dans la campagne. On ne sait donc pas encore derrière qui.

Encore une victoire de l’UTBM...

Après son succès contre Poitiers en Coupe de France, le club tourangeau a été battre Caen 70-65 vendredi soir en Normandie. Un beau résultat du club de Nationale 1 face une équipe qui descend tout juste de Pro B.

Encore raté pour le TVB...

3e défaite en trois matchs de Ligue A pour le champion de France en titre, battu cette fois à Cannes 3 sets à 2 vendredi soir.

Du hockey ce samedi...

Les Remparts de Tours reçoivent Cergy-Pontoise à 20h30 à la patinoire dans le cadre du championnat de D1.