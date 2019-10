Des voitures, une nuit au château, un spectacle inédit de Bénabar… Les meilleurs événements du week-end sont ici

On parle aussi d’un festival très automnal à Montlouis.

Chaque vendredi sur Info Tours on fait le point sur les sorties immanquables du week-end… Voici notre sélection jusqu’au 20 octobre, forcément non exhaustive. Découvrez aussi notre agenda avec des bons plans toute l’année !

Edition 2019 du Salon de l’Auto…

Le Parc Expo de Tours est la plus grande concession automobile de la région jusqu’à lundi avec en nouveauté la présence de véhicules de collection et de prestige, un stand en réalité virtuelle pour découvrir les sensations des sports automobiles, un job dating lundi de 9h à 13h ou un simulateur de conduite montagneuse. L’animateur Christophe Dechavanne sera l’invité de la journée de samedi après la présence de Dominique Chapatte en 2018. 150 voitures seront disponibles à l’essai, 20 marques représentées, sans compter l’espace occasion ou camping-car. Pour la première fois, les halls seront ouverts jusqu’à 22h ce vendredi soir.

Ambiance nocturne au château…

Il peut y avoir des avantages aux jours qui raccourcissent. Ce week-end, Villandry participe à la Nuit des Châteaux, il ouvre donc lui aussi en nocturne mais cette fois samedi, jusqu’à 22h avec des visites guidées à 19h30 et 20h45. La cuisine, la bibliothèque ou les chambres seront à découvrir dans une ambiance inhabituelle. Vous pouvez réserver vos billets sur www.nuitdeschateaux.com

On reste au château…

Mais cette fois à Montbazon, avec une soirée cabaret au château d’Artigny ce vendredi. Avec cocktail, dîner puis spectacle concert à partir de 19h30. Réservations : 02 47 34 30 30. Tarif : 120€.

Un bel écrin aussi…

Ce n’est pas un château mais un superbe monument, avec une salle majestueuse. Samedi soir à 20h l’Opéra de Tours accueille une création originale de Bénabar (le chanteur) et Frédéric Bouraly (vu dans Scènes de Ménage). Le spectacle a été imaginé pour célébrer le 220e anniversaire de la naissance de Balzac, qui a vu le jour à Tours.

Le pitch : Adaptation volontairement décousue de la vie de Vautrin sous forme d’interrogatoire. Les répliques du personnage de Vautrin sont restituées dans le désordre mais intégralement tirées des œuvres d’origines (Le Père Goriot - Illusions perdues - Splendeurs et misères des courtisanes) et donc rédigées par Balzac. La majeure partie des dialogues de « l’enquêteur » est aussi tirée des mêmes livres mais certains ont été rajoutés pour faciliter le déroulement de l’intrigue…

Billets dispos sur www.operadetours.fr

De la culture dès le plus jeune âge…

Jusqu’à dimanche c’est (déjà) la 49e édition de la Quinzaine du Livre Jeunesse qui prend ses quartiers à l’Hôtel de Ville de Tours de 10h à 19h. Près de 350 titres proposés à la vente (c’est bientôt Noël, les enfants vont être contents !) Entrée libre et gratuite.

En pleine nature…

Le Château de la Bourdaisière de Montlouis-sur-Loire organise la 4e édition de son Festival de la Forêt et du Bois. AU programme : Grandes olympiades, activités sportives et manuelles dans et autour de la forêt, concours de dessin "Dessine-moi® ta forêt idéale", balades forestières et pédagogiques avec l'ONF, découverte du parcours artistique, de la Maison 100% bois et du parcours bien-être, séances photos avec Le Petit Prince Officiel et l'aviateur, banquets forestiers… Entrée : 5€/personne. Samedi soir dès 18h15 soirée film + dîner à 40€.