StorieTouraine, 17/10/19 – Union de la gauche en vue aux Municipales de Tours ; Des médecins fâchés par le parking payant de l’Alliance ; Débrayage chez Michelin…

Et le début d’une étude sur l’amiante de l’Île Aucard.

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine vous résume les infos des dernières 24h dans le département. Voici l’édition de ce jeudi :

Ça sent bon pour l’union de la gauche à Tours…

« La réunion des gauches de Tours à la Maison commune, a permis d'acter un accord de principe pour un rassemblement » : voilà ce qu’on apprend aujourd’hui de la part de Claude Bourdin, représentant de la France Insoumise en Indre-et-Loire. Pas moins de 4 listes pourraient donc n’en former qu’une : C’est au Tour(s) du Peuple (proche La France Insoumise), les Cogitations Citoyennes (proche Les Verts), En Avant Tours (proche PS) et le Projet Citoyen pour Tours. S’ajoutent à cela le Parti Communiste, Génération.s et Place Publique. « Cet accord pourra être validé si les organisations trouvent un accord programmatique. » poursuit Claude Bourdin. « Dans cette optique, les organisations se sont engagées à envoyer aux autres composantes du rassemblement leurs écrits programmatiques. Un comité de liaison du rassemblement a été décidé avec une composition de deux représentants par organisation et il se réunira le lundi 28 octobre à 18h30 pour échanger sur les contenus programmatiques de chacun. »

Rapatriement des victimes tourangelles d’Ethiopian Airlines…

En mars dernier, Suzanne et Jean-Michel Baranger sont morts dans le crash d’un Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines qui devait les emmener au Kenya. Ce couple de Montbazon connu pour son travail associatif auprès de la Forteresse de la commune sera rapatrié en France samedi par avion. Une cérémonie en mémoire de toutes les victimes françaises de l’accident aura lieu à l’aéroport d’Orly puis leurs obsèques mardi 22 octobre à 15h en l’église de la commune.

Clinique de l’Alliance : les médecins aussi sont en colère…

A Saint-Cyr-sur-Loire la polémique du moment c’est le parking de la clinique de l’Alliance payant au bout de 15 minutes à raison de 50 centimes le quart d’heure (la clinique Vinci de Chambray s’apprête aussi à rendre le stationnement payant dès 45 minutes sur place). Après les visiteurs ou le Parti Ouvrier, c’est au tour d’un collectif de médecins de s’opposer à ce procédé évoquant son indignation. Il estime que ne garder que 15 minutes gratuites est « inapproprié » et les tarifs pratiqués « prohibitifs ». Selon eux cela remet en cause l’accès égalitaire aux soins.

Depuis la mise en place de la mesure, de nombreuses personnes se garent mal à proximité de la clinique, ou auprès des commerces des alentours.

Débrayage chez Michelin à Joué…

Ce jeudi, les syndicats du fabricant de pneus ont décrété une journée nationale d’actions pour dénoncer la fermeture du site de La Roche-sur-Yon en Vendée avec 619 suppressions de postes à la clé (dont quelques ex personnels de Joué-lès-Tours). L’entreprise a toujours un site en Touraine et une quinzaine de salariés ont participé au mouvement devant l’usine jocondienne de 11h à 15h.

Des nouvelles de l’amiante sur l’Île Aucard et l’ïle aux Vaches…

Après des travaux menés de 2009 à 2012 sur deux îles de la Loire à Tours, des déchets bourrés d’amiante sont restés sur place. Tours Métropole et la préfecture d’Indre-et-Loire débutent ce jeudi une étude pour savoir combien ça va coûter de les enlever et quel procédé utiliser. Les résultats seront dévoilés en fin d’année. Plusieurs solutions : tout laisser sur place ou évacuer. La première option pourrait être privilégiée sur l’Île aux Vaches car les déchets sont mélangés à la terre. Pour l’Île Aucard ça pourrait être plus facile de les enlever. Les opérations se chiffreraient en millions d’euros.

En parallèle, une procédure judiciaire est en cours car au moins un salarié qui a travaillé sur ce chantier est tombé malade à cause de l’amiante. Un autre est suivi de près et 8 de leurs collègues ont porté plainte.

Défaite sans surprise pour les handballeuses de Chambray…

Opposées à Metz – leader du championnat de LFH – elles ont été battues 34-22 mercredi soir à la Fontaine Blanche. Un gros écart mais en première mi-temps elles ont relativement bien résisté car il y avait 14-10 pour les Lorraines à la pause. Cela dit, le CTHB n’a gagné qu’une seule fois depuis le début de la saison et reste donc en bas de tableau au classement… Prochain match : un derby contre Fleury-les-Aubrais.

Tirage au sort en basket…

Mardi soir Tours s’est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Au prochain tour le 5 novembre, l’UTBM affrontera le vainqueur du match Nantes / Chalon-sur-Saône programmé mardi 22 octobre. Et ce sera à domicile. Nantes évolue en Pro B et l’Elan Chalon dans l’Elite. Donc la promesse d’une nouvelle belle affiche à Monconseil.