StorieTouraine, 16/10/19 – Opération anti-drogue à Chinon ; Enquête sur l’homophobie en Touraine ; Record de fréquentation des hôtels de la région…

+ un point sur la Coupe de France de foot.

La StorieTouraine fait un point quotidien sur l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Opération anti-stups (bis)…

Après la descente de police du début de semaine au Sanitas à Tours, les gendarmes d’Indre-et-Loire indiquent avoir mené des contrôles mardi devant les établissements scolaires de Chinon (collège et lycée). 4 infractions pour usage de stupéfiants ont été relevées après le contrôle d’une cinquantaine de personnes et 7 véhicules.

Durcissement de mouvement…

De retour de la manifestation parisienne des pompiers à laquelle 80 Tourangeaux ont participé (pompiers + personnel de santé), le syndicat CFTC du SDIS37 dénonce les pressions de sa direction et appelle à durcir le mouvement en ne réalisant plus toute une série de tâches administratives. Il dénonce par ailleurs l’absence de réponse du ministère de l’intérieur aux revendications (plus de personnel ou revalorisation de la prime de feu).

Enquête sur l’homophobie en Touraine…

Alors que deux nouvelles agressions homophobes ont eu lieu à Lyon la semaine dernière, le Centre LGBTI de Touraine souhaite connaitre le ressenti des personnes LGBTI (lesbienne, gay, bi, trans et intersexe) au regard de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle à Tours et en Touraine. Ce sondage en ligne, strictement anonyme aborde les sujets du bien-être à Tours, des violences et des discriminations. Il est accessible via ce lien.

Chrétiens Migrants rassurée…

L’association qui soutient les migrants en Indre-et-Loire avait lancé un appel aux dons pour trouver 15 000€ car elle était en grande difficulté financière. Son président annonce ce mercredi que les fonds ont été rassemblés ce qui permet à la structure de faire face aux trois mois à venir, notamment pour loger des personnes à la rue à Tours. D’ailleurs, en parallèle, le collectif Accueil sans Frontière en Touraine appelle à un rassemblement pour réclamer plus d’hébergements d’urgence à l’Etat. Il aura lieu ce vendredi à 18h30 devant les locaux de Chrétiens Migrants, allée de Luynes au Sanitas.

Primagaz à Druye…

L’Autorité Environnementale a rendu un avis sur le projet de déménagement du site Primagaz de Saint-Pierre-des-Corps vers Druye ainsi que la création d’une sortie d’autoroute sur l’A85 pour éviter aux camions d’emprunter les routes de la commune. Elle demande une meilleure justification du choix de l’emplacement, une explication plus poussée de l’étude du danger ou encore de faire des études de bruit jusqu’en 2040 au lieu de 2030. Rappelons que ce projet fait l’objet de contestations de riverains qui craignent notamment l’exposition à des risques du fait du stockage de gaz.

Les hôtels de la région très bien remplis…

Plus de 4,2 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hôtels du Centre-Val de Loire de janvier à août 2019 selon des chiffres dévoilés ce mercredi par le Comité Régional du Tourisme. Globalement, la fréquentation depuis le début de l’année progresse légèrement (+1%). Un nouveau record est constaté en août : +7% de nuitées par rapport à août 2018, « et ce, grâce à la forte progression de la clientèle française (+12%) » selon le CRT. La fréquentation britannique et néerlandaise est en retrait de janvier à août 2019 (respectivement -8% et -9% par rapport à l’an passé) mais il y a plein d’Italiens (+10% de nuitées par rapport à 2018) et Américains (+4%) sur la même période.

Le tirage de la Coupe de France de foot…

Il reste 4 clubs tourangeaux engagés dans la compétition lors du 6e tour prévu les 26 et 27 octobre. Le Tours FC affrontera Amilly dans le Loiret, Montlouis ira jouer à Blois, club de National 2 (un niveau au-dessus du sien), Avoine ira à Bourges (encore un affrontement N3 contre N2) et les Portugais de Tours recevront Chartres qui joue en N2, soit 4 divisions au-dessus du club tourangeau qui évolue en Régional 3.

Le leader du championnat vient à Chambray…

Les handballeuses du CTHB accueillent Metz ce mercredi à la Fontaine Blanche. Face aux Lorraines qui ont remporté les 4 dernières saisons de LFH, les Chambraisiennes déjà mal en point devront surtout tenter de résister le mieux possible. Coup d’envoi à 20h30.

Avant-première…

Ce mercredi à 19h45, le CGR des Deux-Lions reçoit Eric Toledano et Olivier Nakache – réalisateurs d’Intouchables – pour une présentation du film Hors-normes, présenté hors compétition au dernier festival de Cannes avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Daoud Tatou, qui a inspiré le film, sera là également. Une soirée en partenariat avec l’association tourangelle Bienvenue dans ma bulle.