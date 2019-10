StorieTouraine 15/10/2019 - Des pompiers tourangeaux à Paris, pas de Tour de France en Touraine, l’UTBM reçoit Poitiers en coupe de France, opération de police anti-stupéfiants au Sanitas…

On parle aussi de la campagne de vaccination anti-grippe…

La StorieTouraine vous permet de faire un point rapide sur l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi.

Des pompiers et personnels hospitaliers tourangeaux en manifestation à Paris

Ce mardi a lieu une manifestation nationale de sapeurs-pompiers à Paris. Rejoints également par le personnel hospitalier, Ils dénoncent des dégradations de leurs conditions de travail, des suppressions de postes et réclament l'augmentation de leur prime de feu qui n’a plus bougé depuis 1991. Parmi les manifestants, environ 80 Tourangeaux (55 pompiers et 25 personnels hospitaliers) se sont donnés rendez-vous à la caserne de Tours-Centre pour monter à Paris en cortège et prendre part à la manifestation.

Opération anti-stups au Sanitas

Les forces de l’ordre ont procédé lundi matin à une opération d’envergure dans le quartier du Sanitas. Une opération contre le trafic de drogues qui a conduit à de la saisie de stupéfiants mais aussi d’armes. 5 personnes ont été placées en garde à vue.

Début de la campagne de vaccination contre la grippe

Comme chaque année, la campagne de vaccination nationale contre la grippe débute en ce mois d’octobre. Cette année, nouveauté en Indre-et-Loire avec la possibilité de se faire vacciner en pharmacie dans les 200 d'Indre-et-Loire autorisées par l’ARS. Ce dispositif est néanmoins réservé aux personnes dites fragiles (femmes enceintes, adultes atteints de maladie chronique, personnes de plus de 65 ans). Pour les autres il faudra passer par leur médecin traitant.

Les socialistes désignent leurs chefs de file aux Municipales

Le Parti Socialiste d'Indre-et-Loire a désigné ses chefs de file pour les prochaines élections municipales. Ils s'agit de :

Filipe Ferreira à La Riche

Philippe Lebot à Saint-Avertin

François Vollet à Saint-Cyr-sur-Loire

Cathy Munsch-Masset à Tours.

A Montlouis, le PS soutient le maire sortant Vincent Morette.

"Ces femmes et ces hommes s’engageront localement dans une démarche de rassemblement de la gauche, des écologistes, ainsi que de tous les citoyens qui se reconnaissent dans ses valeurs" indique le communiqué du PS.

Pas de Tour de France en Touraine

Le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé ce mardi matin. Contrairement aux rumeurs, celui-ci ne passera finalement pas par la Touraine ni la région Centre-Val de Loire. Pour voir les coureurs sur les routes il faudra se rendre au plus près du côté de la Vienne où le Tour s’arrêtera pour deux étapes.

L’UTMB tentera de vaincre Poitiers en Coupe de France

Match de gala ce mardi soir à la Halle Monconseil puisque l’UTBM reçoit l’équipe de Poitiers qui évolue en Pro B, dans le cadre des 32e de finale de la coupe de France. Les Tourangeaux rêvent de l’exploit, portés par leurs supporters.

Le TVB débute à domicile contre Narbonne

4 jours après leur défaite inaugurale à Chaumont, les joueurs du TVB disputent leur premier match à domicile de la saison de Ligue A à Grenon ce mardi soir.