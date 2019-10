StorieTouraine 14/10/19 - Alerte orage sur la Touraine, Céline Dion à Terres du Son ?, 2500 personnes à la Frappadingue…

On parle aussi des perturbations sur la ligne SNCF Tours-Paris Austerlitz

La StorieTouraine vous permet de faire un point rapide sur l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi.

Alerte orage sur la Touraine...

Météo France a placé 42 départements, dont l’Indre-et-Loire en vigilance orange, en raison de risques d’orages violents en cette fin d’après-midi de lundi. La dépression venant de l’Atlantique pourrait emmener avec elle des rafales de vents à plus de 100 km/h ainsi que des chutes de grêle. La Préfecture d’Indre-et-Loire appelle par communiqué à la vigilance de chacun.

Céline Dion à Terres du Son ?

C’est évidemment une blague, mais certains y auront cru. En ce dimanche, une page Facebook nouvellement créée et nommée « Mother Faker » a créé un événement sur le réseau social indiquant la venue de la chanteuse québécoise au festival Terres du Son pour l’édition 2020. Rapidement plus d’un millier de personnes se sont inscrites virtuellement à l’événement et beaucoup ont cru à l’information qui n’était évidemment qu’un canular. Un conseil, vérifiez toujours l’origine des publications sur les réseaux sociaux, le nom « Mother Faker » aurait pu vous mettre sur la piste du canular…

En revanche, pour les fans, Céline Dion sera bien présente à l’été 2020 sur un festival, mais ce sera aux Vieilles Charrues. Déjà plus de 55 000 places ont été vendues pour cette date.

2500 personnes à la Frappadingue...

La course à obstacles la Frappadingue était de retour à Tours ce dimanche après une première édition en 2018. Cette fois ce sont pas moins de 2500 coureurs qui s’y sont inscrits et on du enchainer les obstacles à franchir comme la fosse de boue, le passage dans le Cher ou encore le « ramping », le tout dans la bonne humeur.

Fin d’année perturbée sur la ligne Tours-Paris Austerlitz...

La ligne SNCF Tours-Paris Austerlitz sera fortement perturbée d’ici la fin de l’année en raison de travaux de modernisation. Depuis ce lundi, les trains Intercités en direction de Paris ne circulent pas entre 10h et 15h. Dans le sens inverse le trafic est interrompu entre 9h et 14h. Reprise normale du trafic prévu le 14 décembre.